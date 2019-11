Mit viel Spaß in die 66. Saison

Hettingen.Die Vereidigung des Elferrates der FG Hettemer Fregger, fand einst bei gedämpften Licht und Trommelwirbel bei der Eröffnungssitzung im Saale statt. Seit einigen Jahren wird nun diese Zeremonie als Freiluftveranstaltung am Maurerbrunnen vollzogen.

So war es auch in diesem Jahr, dem Start in die 66. Saison. Nachdem die Kinder mit ihren Lampions des hl. Martin gedacht hatten und die Feier in der Kirche vorüber war, zogen die Elferräte mit selbst gebastelten Laternen von der FG-Scheuer unter den Klängen des Freggermarschs der Krachkapelle zum Maurerbrunnen.

Stattliche Anzahl von Zuschauern

Hier konnte die Vorsitzende der FG Kirsten Erfurt neben den beiden Ehrenvorsitzenden der FG Rudi Knühl und Klaus Matt auch eine stattliche Anzahl von Zuschauern begrüßen und die 66. Saison mit einem dreifachen „Hau ruck, hau zuck“ eröffnen. Danach vereidigte sie den Präsidenten Robin Schmelcher und den Jungelferratspräsidenten Gino Sutter mit der Eidesformel die da lautet. „ Ist euch die Faschenacht vun Heddje Verpflichtung, dann sorgt für eine saubere faschenachtliche Richtung“, worauf die beiden antworteten, „Wir sorgen und verpflichten uns“. Mit der Überreichung des Jahresordens und dem Aufziehen der Narrenkappe war der Start in die närrische Saison gegeben. Dann rief der Präsident seinen Elferrat auf, sich persönlich vorzustellen. In wohlgereimten Versen trat jeder vor sprach dann die närrische Eidesformel und bekam den Jahresorden. Dem Elferrat gehören Guy Sutter Vizepräsident, Michael Hartmann, Rüdiger Schmitt, Manuel Möller, Thomas Englert, Uwe Gremminger, Domenik Matt, Arno Kirchgeßner und Oliver Stäublin an.

Die beiden Elferräte Nico Schmelcher und Marco Hartmann, die zurzeit geschäftlich im Ausland sind, werden bei der Eröffnungssitzung vereidigt. Die neun Mann starke Krachkapelle, alles hervorragende Musiker, unter der Leitung von Tobias Schmelcher untermalte die Vereidigungsfeier mit entsprechenden Weisen, die mit Leberwursthäppchen und einen Glas Most endete. K.M.

