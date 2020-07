Mit vereinten Kräften schnell erfolgreich

Buchen.Das Umwelt-Team der DAV-Sektion Buchen führte gemeinsam mit der Stadt Buchen und zahlreichen freiwilligen Helfern wie bereits im Vorjahr, einen Pflegeeinsatz an der arten- und blütenreichen Grünfläche am Schulzentrum durch.

Bei schönem Sommerwetter kamen 14 Sektionsmitglieder, städtische Mitarbeiter und naturbegeisterte Bürger zusammen. Mit vereinten Kräften rechten sie den vom Bauhof am Vortag gemähten hohen Wiesenaufwuchs zusammen und luden ihn mit Heugabeln in den bereitstehenden Radlader. Ohne den im letzten Jahr so aufwendigen Transport mit Schubkarren bis zum Fahrzeug im Schulhof ging das Ganze atemberaubend schnell vonstatten. So war bereits nach eineinhalb Stunden das Ziel der Beteiligten erreicht. Im Anschluss rückten die Freiwilligen noch den aufgegangenen Königskerzen im Boulfeld mit schierer Muskelkraft zu Leibe.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020