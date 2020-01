Mit Sternstunde das neue Jahr begrüßt

Buchen.Eine erfreulich große Teilnehmerzahl nutze das Angebot der Kolpingsfamilie Buchen, mittels einer Sternstunde das neue Jahr zu begrüßen. Verena Morschhäuser und Christopher Mrosk vom Organisationsteam gaben der Gruppe auch zugleich einen Impuls mit auf den Weg, um sich über zu Erwartendes und auch nicht zu Erwartendes in der Gruppe auszutauschen. Fast unmerklich entfernte man sich dabei entlang des Götzinger Weges dem Umtrieb des Verkehrs und der Wohngebiete und tauchte in die Abendstille einer ungestörten Natur ein. Auf der Anhöhe in Sichtweite des mit Sternen illuminierten Wartturms lauschte man den Worten des Evangeliums um die Taufe Jesu, welche durch weitere Texte vertieft wurden. Den Weg zum Wartturm ging man in Stille, um dem Gehörten nachzuspüren und sich die Möglichkeit zu geben, die Textstellen zu verinnerlichen. Am Wartturm angekommen schloss man die spirituelle Stunde durch ein Segensgebet, welches bei Fackelschein und einem herrlichen Ausblick eine besondere Atmosphäre verbreitete.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020