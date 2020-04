Mit seinen Liedern bleibendes Denkmal gesetzt

Buchen.Es gibt nur wenige, die wirklich die gesamte Bandbreite der Musik so beherrscht haben wie er: Von der Klassik über die Musica Sacra bis hin zum Akkordeon und unvergessenen Fastnachtschlagern, die aus seiner Feder stammen. Die Rede ist von Hermann Wiedemer. An diesem Freitag würde er, der Zeit seines langen Lebens Organist, Chorleiter, Dirigent, Lehrer, Komponist, Musiker und Musikant zugleich, vor allem immer aber auch ein Buchener mit Leib und Seele war, 100 Jahre alt.

Hermann Wiedemer wurde am 17. April 1920 in Buchen geboren. Sein Vater, der ebenso wie sein Großvater ebenfalls Hermann hieß und ursprünglich aus einer Brauereifamilie in Südbaden stammte, war als Professor für Altphilologie 1913 an das Realgymnasium Buchen gekommen. Seine Mutter Emma, geborene Schneider, hatte aber sozusagen die Musik schon im Blut. Die Schneiders waren allesamt Musiker gewesen und versahen lange auch das Amt des Stadttürmers und des Stadtpfeifers in Buchen. Im Alter von gerade einmal sieben Jahren schickte Emma Wiedemer den jungen Hermann deshalb auch schon mit einer Dreiviertel-Geige zum Violinunterricht bei Karl Tschamber. Der Unterricht fand damals im Alten Rathaus statt. Jahrzehnte später hat Hermann Wiedemer im „Wartturm“ über seine ersten musikalischen Gehversuche dort berichtet. Die „Kopfnüsse“ und das „an den Haaren Zoppeln“ beim Falschspielen waren ihm offenbar nachhaltig in Erinnerung geblieben – und auch, dass es sich deshalb eines Tages sogar einen Kahlkopf scheren ließ, was aber schließlich nur dazu führte, dass Tschamber ihn stattdessen eben an den Ohren zog, was jedoch nicht weniger weh tat.

Klavierunterricht kam hinzu

Drei Jahre später kam dann auch noch der Klavierunterricht dazu, zunächst ebenfalls bei Karl Tschamber, später dann bei Musikdirektor Georg Bühl. Aus dem Klavier wurde schnell auch die Orgel, zuerst bei Schülergottesdiensten, ab 1934 zunehmend jedoch auch schon als Aushilfsorganist. Musiklehrer Fritz Hekler aus Eberbach brachte dem talentierten Schüler schließlich ab 1937 das Akkordeonspielen bei. So wurde Hermann Wiedemer noch im selben Jahr Gründungsmitglied des Akkordeon-Orchesters 1937 Buchen. Bereits beim allerersten Konzert trat er sogar solistisch hervor.

Nach dem Abitur wollte Hermann Wiedemer eigentlich Elektrotechnik studieren. Das war kriegsbedingt aber nicht möglich. Deshalb entschied er sich zunächst für eine Elektrolehre bei der Firma Remmler in Buchen. Es folgte wie für nahezu alle seiner Generation dann jedoch erst einmal der Kriegseinsatz als Soldat. Im Dezember 1942 starb seine Mutter an den Folgen der Typhus-Epidemie in Buchen. Im Sommer 1944 heiratete Wiedemer 24-jährig in Würzburg seine Frau Liselotte (gestorben 2007), mit der er mehr als 60 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe gingen ein Sohn und zwei Töchter hervor. Seine berufliche Heimat fand er nach dem Krieg und der Gefangenschaft ab 1949 dann beim Staatlichen Vermessungsamt in Buchen, bei dem er bis 1981 tätig war.

1951 erfolgte im Gasthaus „Zum Reichsadler“ die offizielle Wiedergründung des Akkordeon-Orchesters. Hermann Wiedemer, „der als Spitzenspieler aus der alten Vereinigung hervorging“, wie es damals in einem Pressebericht hieß, ergriff die Initiative und führte das Orchester, das er bis 1994 mehr als vier Jahrzehnte lang dirigierte, zu seiner vollen musikalischen Blüte und einem hervorragenden Ruf, der weit über die Region hinaus ausgestrahlt hat.

Seine zweite Leidenschaft war zweifelsohne aber die Kirchenmusik. Schon 1954 hatte er das „Krankenhaus-Chörle“ übernommen, stand dann vor allem aber in der Nachfolge von Alfons Roos seit 1958 als musikalischer Leiter an der Spitze des Katholischen Kirchenchores St. Oswald, den er bis 1995 dirigierte. Insbesondere die Einstudierung klangvoller Messen zu hohen kirchlichen Feiertagen ist dabei noch immer unvergessen. Insgesamt mehr als 70 Jahre hat Hermann Wiedemer zudem das Organistenamt in der Stadtkirche St. Oswald versehen. Wer jetzt glauben wollte, dass ihm eher die ernste Musik am Herzen lag, hätte sich allerdings gewaltig getäuscht. Wiedemer war nämlich nicht nur Musiker, sondern auch Musikant und nicht zuletzt ein absolut begeisterter Fastnachter. Gemeinsam mit Karl Lehrer entstand so etwa das Lied „Als Buche noch e Kleinstadt war“ oder 1979 der Gassenhauer „Oh la la“, mit dem die Wagenrad-Sänger, aber auch andere ihm noch heute die Referenz erweisen.

Begeisterung weiter vermittelt

Hermann Wiedemer, der nicht nur sein musikalisches Können, sondern auch die Begeisterung für die Musik zudem ganzen Generationen von Schülern in seinem gastlichen Haus in der Mozartstraße weitervermittelt hat, hat für sein unermüdliches Wirken hohe und höchste Auszeichnungen erhalten, darunter die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und die Verdienstmedaille der Stadt Buchen. Das Akkordeon-Orchester und der Kirchenchor haben ihn darüber hinaus jeweils zu ihrem Ehrendirigenten ernannt.

2011 ist er im hohen Alter von 91 Jahren gestorben. Hermann Wiedemer liegt auf dem Buchener Friedhof an der Seite seiner Frau Liselotte begraben. Der kleine, eher unscheinbare Mann, der so viele musikalische Talente in sich vereinte, aber auch gerne in geselliger Runde mit anderen gelacht und Geschichten erzählt hat – am liebsten bei „Brotwörscht mit Brot, deshalb heeßt’s jo Brot-Wörscht“ – ist aber vielen nach wie vor unvergessen. Und: er lebt nicht nur in den Erinnerungen, sondern auch in seinen Liedern fort, mit denen er sich zweifelsohne ein bleibendes Denkmal gesetzt hat.

