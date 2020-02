Mit Schwung durch humorvollen Abend

Bödigheim.„Fast jedes Jahr um die selbe Zeit […]“ heißt es im Vereinslied der „Hannmertli“ und so haben diese auch in diesem Jahr wieder zu ihrem „Bunten Abend“ geladen.

Anders als in den vergangenen Jahren, fand die Sitzung nur am Samstag statt, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. In der toll geschmückten Halle richtete Désirée Bischoff ein Paar Grußworte an die Ehrengäste, an die Gastabordnungen befreundeter Vereine und auch an das gesamte Publikum. Nach der Begrüßung betraten Enken und Florian Kirmse die Bühne, die ihr Debüt als Moderatoren mit Bravour meisterten. Den perfekten Start in das bunte Programm lieferte die Minigarde der Bedemer Hannmertli. Zehn junge Mädchen, im Alter von sechs bis zehn Jahren, tanzten zu modernen Klängen schwungvoll über die Bühne. Trainiert wurde die Gruppe von Emma Nohe, Mara Breunig und Tamira Gungl.

Daraufhin fanden sich die ersten Gäste auf der Bühne in Bödigheim ein, die Männergarde der „Heeschter Berkediebe“. Mit vielen akrobatischen Elementen begleiteten sie das Publikum durch die Woche eines Mannes. Nach diesen tänzerischen Darbietungen folgte die erste Büttenrede des Abends. Mit viel Charme und Witz ließ Johannes Hemberger aus Heidersbach das Jahr 2019 Revue passieren und berichtete von seinen CO²-Ersparnissen.

Auf die unterhaltsame Büttenrede folgten erneut viele tänzerische Höhepunkte. Zunächst zeigten sich die Jungen und Mädchen der kleinen Schautanzgruppe der FG „Bedemer Hannmertli“. Mit Traktor und Schürze stürmten sie die Halle und begeisterten mit ihrem Tanz und ihrer Liedauswahl das Publikum. Trainiert wurden die elf „Dorfkinder“ von Anika Schwing und Nora Peszleg.

Erneut bekamen die „Hannmertli“ Besuch aus Hainstadt. Die Schautanzgruppe der TSG Hainstadt entführte das Publikum in die Welt der Wikinger. Sie bewiesen, dass nicht das Gold, sondern die Frauen die wahren Schätze der alten Wikinger waren.

Mit stehenden Ovationen wurde die große Garde der „Hannmertli“ begrüßt. Der Mix aus elegantem Gardetanz und rockiger Musik hat beim Publikum für viel Begeisterung gesorgt. Nach der lautstark geforderten Zugabe dankten die Tänzerinnen ihren Trainerinnen Enken Kirmse und Lisa Neureuther. In Reimform fanden sie dabei die passenden Worte.

Bereits im vergangenen Jahr begeisterte Maximilian Maurer das Publikum und eroberte die Herzen der „Hannmertli“ im Sturm. Daher durfte er auch in diesem Jahr nicht fehlen und sorgte als Zahnfee für zahlreiche Lacher und gute Stimmung.

Mitglieder geehrt

Bevor die Zuschauer in die Pause entlassen wurden, meldete sich Vorstand Désirée Bischoff noch einmal zu Wort, um langjährige Mitglieder zu ehren. Insbesondere wurde Ralf Unangst für seinen musikalischen Einsatz seit 33 Jahren geehrt.

Nach der Pause ging es musikalisch weiter. Der Musikverein aus dem Nachbarort Eberstadt nahm auf der Bühne Platz. Auch vor ihnen machte die Digitalisierung keinen Halt und so zeigten sie ihr ferngesteuertes Können.

Das Tanzmariechen der FG „Bedemer Hannmertli“, Julia Hemberger, überzeugte die Zuschauer mit gekonnter Tanzkunst. Die Choreografie hat sie mit Hilfe von Emily Eberle und Kristin Hemberger erstellt. Ihre tänzerische Glanzleistung wurde mit reichlich Applaus gewürdigt.

Die Schautanzgruppe der „Fideler Aff“ aus Walldürn hat das Publikum zu einer närrischen Reise nach Paris, Venedig, Köln und Walldürn eingeladen. Die Musik, die jeweils passend zu den Reisezielen gewählt war, untermalte ihr tänzerisches Können. Nun ging es erneut in den hohen Norden zu den Wikingern. Die Tanzgruppe der „Dumbocher Turmspatze“, die schon häufig in Bödigheim zu Gast war, löste eine Welle der Begeisterung aus.

Nach den großartigen tänzerischen Darbietungen der Gäste, sollten drei Tänze aus den eigenen Reihen den Abschluss des Abends einleiten. Den Anfang machten die „Golden Girls“, welche nach einem beeindruckenden Auftakt mit Schwarzlichteffekten ihren maritimen Tanz präsentierten. Ein großes weißes Segel mit der Aufschrift „Hau Ruck Zuck Zuck“ schmückte dabei die Bühne. Trainiert wurde die Tanzgruppe von Désirée Bischoff.

Ein Highlight jagte an diesem Abend das nächste. Die Schautanzgruppe der FG „Bedemer Hannmertli“ nahm das Publikum in ihren Bann. Mit akrobatischen und tänzerischen Elementen erzählten sie die Geschichte des Phönix aus der Asche. Der Funke sprang bereits nach den ersten Takten über und die Zuschauer waren Feuer und Flamme. Die 16 Tänzerinnen wurden von Laura Weber trainiert.

Als letzter Programmpunkt ging, wie jedes Jahr, das Männerballett der „Hannmertli“ auf die Bühne. Als Räuber und Gendarmen haben sie jeden in der Halle mitgerissen. Auf die Forderung des Hauptkommissars nahmen alle Zuschauer ihre Hände hoch und anschließend wurde gemeinsam zur Melodie geklatscht. Im Anschluss an diesen grandiosen Tanz wurde die langjährige Trainerin Désirée Bischoff verabschiedet, die die Gruppe an ihre Co-Trainerin Lisa Neureuther übergibt. Am Ende dieses bunten und unterhaltsamen Programms bedankte sich die Vorsitzende Désirée Bischoff bei allen Mitwirkenden und Helfern vor und hinter den Kulissen für ihr Engagement.

