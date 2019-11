Mit „Kerl, wach uff“ in die Kampagne

Mit einem dreifachen „Hinne houch“ wurde die 573. Buchener Faschenacht im Museumshof eröffnet. Freuen kann sich die FG „Narrhalla“ über vier neue Elferräte.

Buchen. Los ging es beim Zunfthaus der FG „Narrhalla“, wo schrilles Weckerklingeln die müden Narren aus dem Schlaf riss. Nachdem sie sich die Augen gerieben und kräftig gestreckt hatten, machten sich die Mitglieder des Hofstaates fröhlich singend auf den Weg zum Alten Rathaus. Dort erwartete sie schon Bürgermeister Roland Burger, der in seiner Rolle als Schultes gemäß dem alten Brauch am Martinstag den Pachtzins für das Zunfthaus in Rechnung stellte. Selbstverständlich zeigten sich die Narrenräte bester Stimmung und hatten neben dem Pachtzins auch die leibhaftige Martinsgans mitgebracht. Natürlich wird sie an Weihnachten nicht auf den Tisch kommen, sondern weiterhin munter im Stall schnattern, wie Roland Burger unterstrich.

Frische Brezeln

Für die Kinder gab es frische Brezeln, ehe der Museumshof angesteuert wurde, wo der Große Rat seinen Eid auf die Buchener Faschenacht schwor. Die Narrenräte gelobten ihre Treue und Ergebenheit, die mit dem Kuss auf des Bleckers Gesäß bekräftigt wurde. Natürlich durfte auch ein „Kerl wach uff“ nicht fehlen. Ausscheller Ludwig Lemp riet dazu, wieder fleißig und fröhlich das närrische Treiben auf sich wirken zu lassen. Nach einem dreifach kräftigen „Hinne houch“ machte sich die fröhliche Schar mit zahlreichen Gästen auf zur wärmenden Suppe ins Alte Rathaus.

Dort gab es natürlich nicht nur ein gute Suppe, sondern auch Grußworte und die Ernennung von vier neuen Elferräten. Larissa Matusch, Nicole Thomas, Corina Gentischer und Christoph Häfner gehören dem Gremium nun an und senken wegen ihrer jungen Jahre das Durchschnittsalter ein ganzes Stück. Froh ist Narrhalla-Vorsitzender Herbert Schwing über die tatkräftige Unterstützung, ohne die eine solche Kampagne gar nicht zu schultern wäre, wie er hervorhob. Vom Bund Deutscher Karneval (BDK) gab es gleich für drei verdiente Buchener Faschenachter einen Ehrenverdienstorden. Für 20 Jahre wurden Esti Tomek und Manfred Kirchgessner geehrt, für 25 Jahre Eva Herzmann. Esti Tomek ist immer da, wenn man eine helfende Hand brauche, egal ob am 11.11., beim Ordensfest, im Narrennescht, beim Kindernachmittag am Fastnachtsdienstag oder am 1. Mai in der „Narrhalla“-Scheune. Manfred Kirchgessner ist bei vielen Veranstaltungen aktiv, so auch beim Ausgrabungsspiel als Nachtwächter (Sprecher), als Nikolaus bei der Nikolaus- und Weihnachtsfeier oder mit seiner Teufelsgeige als Kapellmeister der Krachkapelle.

„Herz“ der Prunksitzung

Eva Herzmann ist das „Herz“ der Prunksitzung, bei der sie zuständig für die Organisation und die Dekoration ist. Beim Ordensfest ist sie nicht im Hintergrund, sondern ganz vorne aktiv mit dabei, außerdem engagiert sie sich bei vielen weiteren Veranstaltungen der FG.

Ihren Ausklang fand die Eröffnung der neuen Kampagne schließlich bei fließendem Wein am Narrenbrunnen mit der Vorstellung der Narrenräte und zu späterer Stunde auch noch im Zunfthaus. borg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019