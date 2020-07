Mit Insider-Tipps für die Tour wappnen

Regelmäßig sind die Ranger des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald seit Juni sonntags mit einem Informationsstand auf Naturpark-Parkplätzen zu finden.

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit im Gepäck haben die Ranger des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald bei ihren Besuchen an verschiiedenen Standorten zahlreiche Informationen über die Region und das umfangreiche Kartenmaterial des Geo-Naturparks.

Die ersten Termine im Juni haben bereits gezeigt, dass das Angebot sehr gut angenommen wird und gezielt Besucher die Parkplätze mit dem Stand des Geo-Naturparks anfahren. „Eine hervorragende Möglichkeit für interessierte Besucher, kurz vor dem Spaziergang oder der ausgedehnten Wander- beziehungsweise Radtour nützliche Tipps von den Kennern der Region einzuholen.“, so Geschäftsführerin Dr. Jutta Weber. Besonders beliebt sind dabei auch die neuen Wander- und Radfahrkarten im Geo-Naturpark-Portfolio.

Als nächstes sind die Geopark-Ranger jeweils sonntags am 5. Juli von 10 bis 14 Uhr in Lützelbach (Wiebelsbach/Seckmauern) auf dem Parkplatz „Am runden Stein“, am 12. Juli von 12 bis 16 Uhr in Hirschberg (Grossachsen/Hohensachsen) auf dem Parkplatz „Am Kohlbach“, am 19. Juli von 11 bis 15 Uhr in Hemsbach auf dem Parkplatz „Schaumesklingel“ und am 26 Juli von 10 bis 14 Uhr in Obernburg auf dem Parkplatz „Am Waldhaus“ zu finden. Weiter geht es am 2. August von 12 bis 16 Uhr in Mörlenbach (Groß-Breitenbach) auf dem Parkplatz „Waldsee“ und von 10 bis 14 Uhr in Eberbach auf dem Parkplatz „Breitensteinparkplatz“. Am 23. August machen die Ranger von 12 bis 16 Uhr in Seeheim-Jugenheim auf dem Parkplatz „Friedensquelle“ und von 10 bis 14 Uhr in Buchen (Unterneudorf) auf dem Parkplatz „Hollersee“ Station.

Am 6. September geht es von 12 bis 16 Uhr in Laudenbach auf den Parkplatz „Am Grillplatz“ und von 12 bis 16 Uhr in Groß-Bieberau auf den Parkplatz „Hohe Straße“. Am 20. September ist von 12 bis 16 Uhr Breuberg (Burg) mit dem Parkplatz „Gustavsruhe“ an der Reihe und am 3. Oktober von 12 bis 16 Uhr Hirschberg (Leutershausen) mit dem Parkplatz „Am 1.Kehrrang“

Weitere Informationen rund um den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, vielfältiges Infomaterial, Rad- und Wanderkarten sowie Tipps zu Erkundungstouren auf stillen Pfaden sind unter www.geo-naturpark.de zu finden. Alle Neuigkeiten gibt es auch auf der Facebook-Seite www.facebook.com/geo.naturpark. Wissenswertes rund um die Mountainbike-Trails hält die Internetseite www.mtb-geo-naturpark.de und der Instagram-Kanal „mtb_geo_naturpark“ bereit.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020