Mit Gott diese Zeit überstehen

Buchen.Auch die Freie evangelische Gemeinde Buchen will den Menschen in Zeiten der Coronakrise Mut machen.

„Gott, unser Vater, segne uns und erfülle uns neu mit Deiner Kraft. Erquicke uns nach Deiner Zusage. Dein Geist führe uns nach Deinem Willen. Durch Deine Gnade erhalte uns auf Deinem Weg und schenke uns Frieden. Deine unermessliche Liebe behüte uns als Deine Kinder.

Wer, wenn nicht Gott selbst kann uns beistehen? Er ist der Schöpfer dieser Welt und sein Wille geschehe. Wir wissen nicht, was wirklich die Ursache dieser Pandemie ist, es gibt sehr viele Meinungen über die Herkunft und den Hintergrund, aber wenn wir nicht auf unsern Herrn schauen, werden wir nur von, und durch Angst geprägt, dass ist nicht Gottes Wille, wir sollen in der Welt furchtlos sein, denn er ist bei uns, wir sollen nur gegenüber unserem Gott ehrfürchtig sein und ihm dienen. Wir werden gemeinsam mit unserem Gott diese Zeit überstehen, denn er ist bei uns, wenn wir die Gewissheit haben einmal bei ihm im Himmel und in der Ewigkeit bei ihm zu sein, dann müssen wir hier auf Erden keine Angst haben, vor Nichts und Niemandem.

Kommen Sie zu Gott unserm Herrn, und vertrauen sie ihm. Mut machende Gedanken finden Sie auch auf unserer Homepage: FeG-Buchen.de.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020