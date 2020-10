Mit „Gänse to go“ den November überbrücken

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit Fassungslosigkeit, Resignation und Unverständnis reagieren Gastronomen im Neckar-Odenwald-Kreis auf den Beschluss der Regierung, Restaurants und einen Großteil des Hotelbetriebs wieder zu schließen.

Udo Prukna, Geschäftsführer des Hotels „Märchenwald“ in Osterburken, ist enttäuscht über den zweiten Lockdown. Der Betrieb sei erst wieder angelaufen, die Zimmer waren gut belegt und es waren große Feiern geplant, doch nun die abermalige Schließung. „Ich glaube nicht, dass die Zeit im November ausreicht, um die Fallzahlen zu senken, sondern dass wir auch im Dezember weiterhin geschlossen haben werden“, prognostiziert er. Das sei ärgerlich, da der Dezember der stärkste Monat des Jahres sei. Außerdem wurde viel Geld in Hygienemaßnahmen investiert und ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Allerdings ist das beliebte Hotel und Restaurant nicht von der Existenz bedroht. „Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet, so dass wir sicher auch nach der Krise wieder öffnen werden“, verspricht er seinen Gästen.

Karin Jaegle vom Hotel „Prinz Carl“ in Buchen bleibt trotz der Einschränken weiter optimistisch. Sie ärgert sich zwar, dass nun wieder die Gastronomen unter den Maßnahmen leiden, obwohl aus ihrer Sicht die privaten Feiern mehr zur Verbreitung des Virus beitragen, „doch es hilft ja nicht, sich darüber aufzuregen“. Sie erklärt: „Unsere Gäste haben sich diszipliniert verhalten und wir haben alles getan, um die Hygienemaßnahmen umzusetzen.“ Der Umsatz im November werde wieder gegen Null laufen, blickt sie voraus. Allerdings rechnet sie damit, dass die Fallzahlen in den vier Wochen zurückgehen werden, so dass im Dezember das Weihnachtsgeschäft wieder anlaufen kann. In der Zwischenzeit wird unter der Woche wieder Essen zum Abholen angeboten. Am Wochenende soll sogar geliefert werden.

„Sehr enttäuschend“ ist für Irmgard Genzel vom Hotel „Zum Riesen“ in Walldürn die erneute Schließung der Gastronomie. „Wir denken, dass sich das Coronavirus im Restaurant nicht verbreitet wie in anderen Bereichen“, sagt Genzel und fügt an: „Ich finde es sehr schade, denn die Leute hatten jetzt gerade wieder Vertrauen aufgebaut und sind wieder Essen gegangen. Vier Wochen sind sehr lange.“ Noch vor dem Beschluss hatten bereits einige Besucher storniert. Eventuell wolle man Essen zum Abholen anbieten.

Auch Armin Münster, Inhaber des Waldhotels „Wohlfahrtsmühle“, war schockiert über den Beschluss der Regierung: „Der Prozentsatz an Ansteckungen im Restaurant ist sehr gering. Wir haben alles getan, damit die Leute sich sicher fühlen.“ Für den Chef sei es deshalb unverständlich, dass alles zu ist. „Das war für uns wie ein Schlag ins Gesicht.“ Das Hardheimer Restaurant plant Essen zum Abholen, gerade weil es ab dem 11. November Gänse geben soll. „Wir wollen ,Gänse to go’ anbieten“, verrät Münster. Zudem fallen die Weihnachtsfeiern weg. Dafür hätten sich die Firmen jedoch etwas einfallen lassen: „Viele haben Gutscheine für ihre Mitarbeiter gekauft“, sagt Armin Münster und fügt an: „Wir müssen abwarten, ob ab dem 1. Dezember wieder aufgemacht werden darf.“

