Mit Conradin-Kreutzer-Tafel ausgezeichnet

Mit einem breiten Reigen stimmungsvoller und in die festliche Zeit einstimmender Melodien erfreute der Gesangverein „Eintracht“ die Messe- und Konzertbesucher in der Pfarrkirche.

Götzingen. Bei dem längst zu einem liebgewonnen Brauch gewordenen Adventskonzert in der Pfarrkirche „St. Bartholomäus“direkt im Anschluss an den Gottesdienst wartete zur Einleitung des weihnachtlichen Konzertprogrammes der Schulchor der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen mit zwei begeisternden Liedvorträgen auf. Zunächst kam das Adventslied „Eine kleine Kerze“ von Mai Cocopelli zum Vortrag und anschließend folgte das spanische Volkslied „Zumba, zumba, welch ein Singen“ von L. Holzmeister.

Mit einem Adventsgedicht stimmte Eintracht-Vorsitzender Egbert Fischer danach ein in die vorweihnachtliche Zeit und hieß die zahlreichen Besucher willkommen zu dieser Veranstaltung, die quasi den krönenden Abschluss bildet für ein gesanglich recht intensives Chorjahr aus Anlass des 150-Jahr- Jubiläums. Er zeigte sich erfreut über die große Resonanz.

Der Konzert-Besuch von Landrat Dr. Achim Brötel gewann für den Gastgeber noch eine besondere Bedeutung dadurch, dass er die Conradin-Kreutzer-Tafel im Gepäck hatte, die dem Gesangverein „Eintracht“ aufgrund seiner 150 Jahre Engagement für den Chorgesang durch die Landesregierung Baden-Württembergs und den Landesblasmusikverband Baden-Württemberg verliehen wurde. Die Wertstellung dieser Auszeichnung unterstrich er mit dem Hinweis, dass lediglich elf Chöre im gesamten Land diese Auszeichnung bekamen. Nach einem Rückblick auf die Historie und die Voraussetzungen für die Verleihung dieser bedeutenden Auszeichnung, einer Bewertung der Leistung der über die Jahrzehnte hinweg für den Verein Verantwortlichen und der Sängerschar sowie deren ehrenamtliches Engagement überreichte er verbunden mit Dank und Anerkennung von großem Beifall begleitet die Auszeichnung an den Vorsitzenden Fischer.

Besonderer Stellenwert

„150 Jahre im Dienste des Chorgesanges werfen lange Schatten“, unterstrich Bürgermeister Roland Burger eingangs seiner Grußworte und unterstrich damit den besonderen Stellenwert der Auszeichnung. Nicht von ungefähr habe Richard Wagner festgestellt, dass die „menschliche Stimme, das älteste, edelste und schönste Organ der Musik“ sei. Er sei froh, dass Buchen 19 Chöre und Kapellen aufbieten könne. Den Gesangverein Götzingen beglückwünschte er zu seiner Auszeichnung und wünschte dem Verein weiterhin viel Erfolg sowie allen Besuchern, dass für die Weihnachtszeit bei allen etwas Ruhe und Stille einkehren möge.

Nach den Grußworten und der Auszeichnung hatte der gemischte Eintracht-Chor seinen ersten Auftritt mit zwei Beiträgen. Das waren das amerikanische Winterlied „Jingle Bells“ von F.W. Olpen sowie das ökumenische Weihnachtslied „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ (Text und Melodie D. Trautwein, Satz I. Bredenbach). Dem schloss sich der Projektchor „GetSingers“ mit den Stücken „Herr, ich komme zu Dir“ (Melodie Albert Frey, Satz M. Schlierf) und „Schaffe in mir Gott“ (Satz Carl Löwe) an.

Mit dem Gedicht „Die Weihnachtsglocke“ leitete Vanessa Wachter über zum zweiten Programmteil, den erneut der Schulchor einleitete mit „Singen wir im Schein der Kerzen“ von Lorenz Maierhofer. Schulchor und Gemischter Chor gemeinsam präsentierten danach das Lied „Dann kannst du Weihnachten begehen“ von L. Edelkötter. Mit den Stücken „Hört der Engel Jubellieder“ (Satz F. Schecher) und „Die Erd erneut sich wieder“ (Melodie Carl Nielsen, Text Markus Utz). Auch die „GetSingers“ traten nochmals auf den Plan und brachten den Titel „In tiefer Nacht“ von A. Oomen zu Gehör sowie mit „Lord of Dance“ (Satz Lorenz Maierhofer) auch etwas internationales Flair ins Programm.

Mit dem Weihnachtslied „Geboren ist das Kind zur Nacht“ nach einer Melodie von Jochen Schwab setzten die drei Chöre gemeinsam einen überzeugenden Schlussakkord unter ein überzeugendes Programm, das mit dem von Chören und Besuchern gemeinsam gesungenen beliebten deutschen aus dem 19. Jahrhundert stammenden Weihnachtslied „Kling Glöckchen klingelingeling“ von Karl Enslin ausklang – viel Beifall war der Lohn.

Probenreiches Jahr

Das hochverdiente „Danke“ formulierte Vorsitzender Fischer an die Grußwortredner, an den Schulchor unter der Leitung von Matthias Müller sowie die Sängerinnen und Sänger der beiden „Eintracht“-Chöre, die musikalischen Begleiter der Chöre Bastian Hess und Regina Brucker, sowie die Besucher aus nah und fern. Besondere Anerkennung zollte er Dirigentin Regina Rein, die aufgrund des Jubiläums ein besonders arbeits- und probenreiches Jahr zu absolvieren hatte und auch beim Adventskonzert als krönendem Abschluss des Jubiläumsjahres die Hauptlast zu schultern hatte. Ein Blumengebinde unterstrich diesen Dank und gute Wünsche an alle Beteiligten und Besucher beschlossen den sehr ansprechenden Konzertabend. jm

