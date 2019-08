Mit Begeisterung ein Zeichen gesetzt

Rund Kindergartenkinder und Schüler kamen nach Götzingen, um sich für Wildbienen und andere Insekten stark zu machen.

Götzingen. „Getzi blüht! – Hilfe für Wildbienen und Insekten!“ war das Motto eines auf Initiative der Schülersprecherin der Abt-Bessel-Realschule Buchen, Emma Stephan, durch den Verein „Help! Sommermärchen-Team“ in Kooperation mit Häfner-Veranstaltungstechnik sowie der Imkerin Daniela Gramlich und Andreas Hanifel als DJ und Ralph Moll als Gitarrist organisierten Treffs bei Blühwiesen in Götzingen.

Rund 600 Teilnehmer, Schüler der Abet-Bessel-Realschule Buchen sowie Kinder der Kindergärten Altheim, Eberstadt und Götzingen, hieß Thilo Jaufmann zusammen mit dem ABR-Lehrerkollegium, den Erzieherinnen und auch einigen Zaungästen dazu willkommen heißen. Auch wenn möglicherweise zunächst nicht alle Teilnehmer von der Aktion begeistert waren, gestaltete sich das Treffen dank des herrlichen Wetters zu einem interessanten und informativen Erlebnis, zu dem Schüler und Lehrer auf Schusters Rappen kamen und auch wieder zurückliefen. Die Kindergarten-Kinder waren per ÖPNV angereist und nahmen trotz der Aufregung um die in der Nacht zuvor erfolgten Einbrüche teil. Die drei Kindergärten sowie die Nachbarschaftsgrundschule Götzingen sind übrigens als Projekt-Partner bereits fest in die Aktion eingebunden und unterstützen diese „Help!“-Initiative beispielsweise durch den Bau von Insektenhotels und Nisthöhlen.

Positives Echo

Das allseitig positive Echo zum Ende zeigt, dass die Idee zur „Unterrichtsstunde in freier Natur“ verbunden mit viel Bewegung richtig war, statt Schulschwänzern und Demonstration stand Information und Motivation im Mittelpunkt. Dass sich die Mühe lohnte, dokumentiert sich auch deutlich im Resümee der Schülersprecherin Emma Stephan und ihres Stellvertreters Samuel Halder, die feststellten, dass solche Live-Information neben Facebook und Instagram doch entschieden effektiver und nachhaltiger sei und besondere Aufmerksamkeit weckt. „Es war toll, teilnehmen hat sich gelohnt. Wir alle sollten uns dafür einsetzten, dass die Natur so erhalten bleibt wie sie sein sollte. Mit jedem Schritt, den jeder Einzelne hierher gegangen ist, haben wir Schülerinnen und Schüler ein Zeichen gesetzt, dass uns die Entwicklung nicht egal ist“, so die beiden.

Den Gesprächen und Meinungsäußerungen während und nach dem Treffen war übrigens deutlich zu entnehmen, dass die Entscheidung für eine solche ganz besondere „Unter-richtsstunde“ kurz vor Schuljahresschluss trotz teilweiser Skepsis absolut richtig war – die Vorfreude war groß, es verbreitete sich dank der musikalischen Begleitung ein gewisses Flower-Power-Feeling und weckte damit für die Älteren sogar Erinnerungen „an früher“. Bei der Ankunft wartete auf alle Teilnehmer ein erfrischendes Getränk. Daniela Gramlich bewirtete sie zudem, unterstützt von einigen brote-streichenden Nachbarinnen, mit leckeren Honigbroten, konkret also mit auf den umliegenden blühenden „Honigquellen“ geerntetem echtem Bio-Honig – nach dem Fußmarsch absolut willkommen bei den Schleckermäulern.

Zweites Aufgabenfeld

Vorsitzender Thilo Jaufmann erläuterte kurz die Historie des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“, der sich die Unterstützung nationaler und internationaler Hilfseinrichtungen für benachteiligte und hilfsbedürftige Kinder zur Aufgabe gemacht hat, wofür man Benefizveranstaltungen organisiert und Unterstützung durch Sponsoren sucht. Weiter informierte er, dass man aus der Erkenntnis der Dringlichkeit des Wildbienen- und Insektenschutzes neuerdings auch dieses Feld ins Visier genommen habe und sich in Zusammenarbeit mit den zuständigen Institutionen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben nun auch für den Naturschutz engagiert. So wurden bereits nennenswerte Gelder akquiriert und in standortbezogene Samenmischungen mit Wildblumen investiert für die Anlage von Blühwiesen.

Auf diesen sollen durch natürliche und schonende Pflege und Hege „wie früher“ ganzjährig Lebensraum und Futterversorgung für Wildbienen, Schmetterlinge und Insekten sowie auch Reptilien nachhaltig bereitgestellt werden. Die blühenden Wildblumen in den Wiesen und die Erläuterungen über Bienenstock und Imkerei durch Daniela Gramlich führten den Schülern live den ganzen Themenkomplex um Natur- und Insektenschutz vor Augen. Jaufmann schloss seine detaillierten Ausführungen in der Hoffnung, dass mit diesem Blühwiesen-Treff Interesse und Motivation zur Eigeninitiative bei den Kindern und Schülern geweckt werden konnte und dankte den Schul- und Kindergarten-Leitungen sowie allen an der Treff-Organisation Beteiligten für die Unterstützung. Als Erinnerung an diesen besonderen Event gab es für alle Teilnehmer einen bunten Blumen-Button, für die ABR und die SMV das obligatorische „Help!“-Symbol, nämlich ein großes dekoratives Peace-Zeichen. Ein kurzes Schlusswort der Schülersprecherin mit Dank an alle für die Teilnahme sowie ein gemeinsam gesungenes Lied beendeten ein Schulerlebnis, das den Kindern sicher lange in Erinnerung bleiben wird. jm

