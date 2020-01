Mit 86 Aktiven für künftige Aufgaben gut gerüstet

Buchen.Zügig verlief die Hauptversammlung der Stadtkapelle Buchen, zu der Vorsitzender Christian Schulze zahlreiche aktive Musiker begrüßen konnte. In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte der Vorsitzende an einige Höhepunkte des Jahres 2019. Das Frühlingskonzert habe dabei ein kulturelles Ausrufezeichen im Kulturkalender der Stadt gesetzt. Ein weiterer Höhepunkt war die Konzertreise nach Görlitz zum Altstadtfest, wobei das Gastdirigat des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer besonders in Erinnerung gerufen wurde.

Des Weiteren erinnerte Schulze an die abendliche Serenade am Marktplatz in Miltenberg, bei der zahlreiche Zuschauer im Rahmen der Michaelismesse den hohen Leistungsstand der Kapelle mit starkem Beifall honorierten. In seinem persönlichen Rückblick als Vorsitzender streifte er Themen wie Probenbesuch, Vereinsatmosphäre und Registerbesetzungen, um sich abschließend bei allen Aktiven, den Vorstandsmitgliedern und vor allem aber auch bei Dirigent Alexander Monsch für deren Engagement im Jahresablauf zu bedanken.

Monsch attestierte er dabei die Gabe, immer wieder voraus zu denken und auch Entwicklungen in der Jugendausbildung neu zu initiieren. Weiter galt sein Dank dem Förderverein der Stadtkapelle unter Vorsitz von Dr. Achim Brötel für die großartige finanzielle Unterstützung, sowie dem Förderverein für Kirchenmusik St. Oswald für die harmonische Zusammenarbeit beim Vorsommerfest.

Anschließend dankte Dirigent Alexander Monsch allen Musikern für die gute Zusammenarbeit, sowie Verena Schmelcher, die während des Jahres mit ihrem Team Tanja Leitz und Clara Bopp das vakante Amt der Notenwartin übernommen hatte. An Schriftführer Michael Lauer lag es dann, die jährliche Statistik über Auftritte, Proben und Aktivenzahl vorzutragen. Dabei zeigt sich die Stadtkapelle bei 86 Aktiven mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren gut gerüstet, um auch im kommenden Jahr die über Hundert zählenden Termine zu bewältigen. Dass es bei allen Problemen, die sich bei der Jugendarbeit ergeben, um den musikalischen Nachwuchs ganz gut bestellt ist, davon berichtete die Dirigentin der Jugendkapelle, Lisa Helmle. Derzeit musizieren 31 Kinder und Jugendliche zwischen acht und achtzehn Jahren unter ihrer Stabführung und die Dirigentin attestierte ihrer Kapelle, trotz wechselnder Besetzungen, stets gute Leistungen. Im September, so stellte sie in Aussicht, solle wieder neu mit einer ABC-Band begonnen werden. Ihr Dank galt auch Anna Maria Weber, die die Jugendkapelle bei Organisatorischem betreut. Ebenso dankte sie den Instrumentallehrern der JMK-Musikschule für die gute Zusammenarbeit.

Kassenführer Michael Scholl stellte anschließend die finanzielle Lage der Stadtkapelle vor. Die beiden Kassenprüferinnen Caroline Weber und Anette Bischoff beantragten Entlastung beantragen, die auch einstimmig erteilt wurde. Danach freute sich Vorsitzender Christian Schulze mit Carina Becker, Kevin Eichhorn, Christian Jurgowsky, Lisa Kreis, Anna Schaub und Julian Pföhler sechs Musiker neu in die Stadtkapelle aufzunehmen.

In seinem Grußwort dankte der Verbindungsmann zur Stadt, Hubert Alois Kieser, im Namen von Bürgermeister Roland Burger und dem Gemeinderat den Aktiven für ihr großes und zuverlässiges Engagement. Die von Kieser beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Mit dem Ausblick auf Termine für das neue Jahr, vor allem mit dem Appell für die Vorbereitung des Frühlingskonzertes am 4. April in der Stadthalle, schloss der Vorsitzende die Hauptversammlung über ein anstrengendes, jedoch erfolgreiches Jahr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020