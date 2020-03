Buchen.Weil er in Buchen betrunken Auto gefahren ist, musste am Samstag ein 59 Jahre alter Mann seinen Führerschein abgeben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,7 Promille. Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer war die Fahrweise des 59-Jährigen aufgefallen. Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Buchen hielt den VW-Golf zur Kontrolle an.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020