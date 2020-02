Ministranten haben sich „Gemeinsam für den Frieden“ stark gemacht

Hettigenbeuern.Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses stand im Mittelpunkt der Ortschaftsratssitzung.

Zunächst verlieh Ortsvorsteher Norbert Meixner im Auftrag des Volksbundes der Deutschen Kriegsgräberfürsorge an die Ministranten Emma Dörzenbach, Ellen Hirsch, Silas Meixner, Mara Hirsch, Luise Berberich und Selina Meixner sowie deren Betreuerin Martina Berberich Dankurkunden und überreichte eine kleines Präsent dafür, dass sie bei der Haus- und Straßensammlung unter dem Titel „Gemeinsam für den Frieden“ in Hettigenbeuern Spenden sammelten und dabei den beachtlichen Betrag von 349 Euro an die Kriegsgräberfürsorge übergeben konnten.

Dem Bauantrag auf Flurstück-Nummer 1221 stimmten die Ortschaftsräte einstimmig zu.

Technischer Dezernent Hubert Kieser und Architekt Eberhard Müller aus Götzingen informierten beim nächsten Tagesordnungspunkt über die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Es gab insbesondere Informationen über das Konzept der Sanierung des Daches. Das Dach nimmt, wie den Ausführungen zu entnehmen war, ein nicht unbeachtliches Volumen der Sanierung des in die Jahre gekommen Dorfgemeinschaftshauses ein.

„Die Fassade kommt erst dran, wenn das Dach erledigt ist. Dieses soll vernünftig und nachhaltig mit einigermaßen überschaubaren Kosten saniert werden“, so teilte Dezernent Kieser eingangs mit. Umgesetzt wird die Dachsanierung unter Beibehaltung der markanten Gestaltung des Objektes, die regionale Architektur des Gebäudes spiegelt die Tabakscheunenoptik des Morretals wieder.

Es gibt Schäden an der Holzkonstruktion im Eingangsbereich und auch das Oberlichtband hat ebenso wie die Wärmedämmung enorme Schäden, teilte Architekt Müller seine ersten Prüfergebnisse mit. Das Oberlichtband werde um eine Achse eingekürzt, so informierte der Architekt und stellte das System vor. Der Wärmeverlust über das Dach würde sich nach der Sanierung um circa 40 Prozent reduzieren. Der mögliche Beginn der Sanierung ist für Ende Juni vorgesehen, es soll eine abschnittsweise Umsetzung erfolgen. Die Maßnahme werde voraussichtlich rund 350 000 Euro kosten, so teilte der Architekt mit. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist wegen der Optik des Gebäudes eher nicht gewünscht, so verdeutlichten die Diskussionen. Im Ortschaftsratsgremium gab es nach diesem Tagesordnungspunkt zufriedene Gesichter, denn endlich geht die Sanierung weiter, es werden Dach und sanitäre Anlagen in Angriff genommen, wenn auch die Fassadensanierung etwas verschoben werden muss.

Bei Bekanntgaben informierte Ortvorsteher Meixner, dass eine Erweiterung der Vodafon-Funk- und Empfangsanlage geplant sei.

Auf Anregung der Initiative „Heddebör unser Ort“ werde die Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage für den Stadtteil geprüft. Angesprochen wurde auch das Hochwasser Anfang Februar und welche Maßnahmen hier beim Hornbächlein ergriffen werden sollen beziehungsweise müssen. Eine Gewässerschau in diesem Bereich werde stattfinden, sicherte Dezernent Kieser zu.

Gefragt wurde seitens der Ortschaftsräte, ob durch die Entwässerung des neuen Baugebietes Marienhöhe in Buchen, die Hochwassersituation im Morretal verschärft werde.

Auch der Waldweg beim Eichenweg, sowie der Zustand des Eichenweges selbst, wurden angesprochen, hier sollte der Graben ausgefräst werden. hes

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020