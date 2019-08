Mika Trunk siegte vor Lars Rögner

Traditionell fand zum Schuljahresende die Siegerehrung der Buchener Schulschach-Meisterschaften in der Schach-AG am Burghardt-Gymnasium statt.

Buchen. Das Turnier wurde in großem Stil mit nahezu 40 Teilnehmern in drei Spielstärkegruppen ausgetragen, wobei es in der A-Gruppe um den Titel des Buchener Schulschachmeisters ging, den Mika Trunk wieder einmal vor Lars Rögner und Kai Elancev (alle Burghardt-Gymnasium) souverän verteidigte.

In der B-Gruppe setzten sich Adrian Amann (BGB) knapp vor Christopher Holl (Abt-Bessel-Realschule Buchen) und Robert König (BGB) durch und schafften den Aufstieg. Damit gelang Adrian Amann ein weiterer großer Erfolg, denn im Vereinsteam des Schachclubs BG Buchen IV, das Kreisklassenmeister geworden war, holte er sagenhafte zehn Punkte aus zehn Partien.

Blitzturnier

In der C-Gruppe gewann Sophia Halbach (BGB) erst nach Stichkampf gegen die Zweitplatzierte Julia Schubert (GS Sulzbach) den ersten Platz, Dritter wurde Antonio Ferraro (BGB). Im Blitzturnier um die Buchener Meisterschaft gab es eine Jahreswertung, bei der von neun monatlich gespielten Turnieren die fünf besten Ergebnisse in eine Gesamtwertung eingingen. Auch hier verteidigte Mika Trunk vor Lars Rögner und Kai Elancev den Titel und gewann das Double. Die Teilnehmer kamen nicht nur von der Buchener Schulen, sondern auch von denen aus der Umgebung (zum Beispiel GS Sulzbach und Mudau sowie GTO Osterburken oder Eckenberg-Gymnasium). AG-Leiter Michael Kolbenschlag und Schulleiter Jochen Schwab nahmen die Pokal- und Preisverleihung vor und freuten sich über die schachsportlichen Aktivitäten, die ja am Burghardt-Gymnasium eine große Tradition haben. EB

