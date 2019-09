Mieter für die Immobilie wird gesucht

Das Gerücht, „Eichhorn Mode“ schließt zum Jahresende, macht in Buchen seit geraumer Zeit die Runde. Und tatsächlich: Die Familie sucht einen Nachmieter für die Immobilie.

Buchen. „Aktuell sind wir auf der Suche nach einem Mieter für das Gebäude“, erklärte der Inhaber des Modegeschäfts in der Marktstraße, Marko Eichhorn, gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Sollte man niemanden finden, so werde das Geschäft ab dem nächsten Jahr in verkleinerter Form weiterbestehen, bis ein Nachmieter gefunden sei.

Markt ist übersättigt

Zunächst habe er sich um einem Nachfolger aus der Textilbranche bemüht, doch sei er da nicht wirklich auf Interesse gestoßen. An Expansion denke da derzeit keiner. „Der Markt ist total übersättigt, Rabatte sind an der Tagesordnung und der Kunde schätzt den Wert der Ware nicht mehr“, fasste Eichhorn zusammen.

Alle Mitarbeiter seien derzeit im ungekündigten Beschäftigungsverhältnis. Das Geschäft sei schon fast komplett auf die Herbstmode umgestellt und es treffe wöchentlich neue Herbst- und Winterware ein. Auch will Marko Eichhorn wieder auf dem Weihnachtsmarkt mit einer Verkaufshütte vertreten sein.

Doch langfristig kann er sich die Fortführung von „Eichhorn Mode“ nicht vorstellen. Für die Stammkunden tue es ihm sehr leid, da hier über die Jahre zum Teil eine persönliche Beziehung aufgebaut wurde. „Leider reichen diese aber umsatzmäßig nicht, um das Geschäft rentabel zu betreiben“, unterstrich Eichhorn. Seine Eltern, die den Betrieb mit aufgebaut haben, hätten sich mittlerweile fast komplett aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen und würden nur noch aushelfen, wenn „Not am Mann“ sei. Der Inhaber bestätigte gegenüber den FN, dass die sinkende Frequenz und die Online-Konkurrenz das Geschäft nicht gerade leichter oder besser mache. „Das bekommt jeder Einzelhändler zu spüren“, meinte Eichhorn.

„Bei der Aktivgemeinschaft wird es mit mir und ohne mich Veränderungen geben“, blickte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft in die Zukunft. Mit den Vorstandskollegen habe er die Situation schon mehrfach beleuchtet. Von den knapp 70 Mitgliedern sei nur eine Hand voll wirklich aktiv, der Rest sei Gemeinschaft. Und die wenigen, die sich einbringen, können das Rahmenprogramm mit den rund 15 Veranstaltungen im Jahr auf Dauer nicht bewältigen.

„Eine definitive Lösung, wie es mit der Aktivgemeinschaft weitergeht, gibt es noch nicht“, stellte der Vorsitzende klar. Man baue auch massiv darauf, dass die Stadt unterstützend eingreife und die eine oder andere Arbeit übernehme.

