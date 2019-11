Meisterschaften im Einzel in Buchen

Buchen.Der Schachclub BG Buchen richtet am Sonntag, 17. November, im Joseph-Martin-Kraus-Saal die Odenwald-Jugendeinzelmeisterschaften in den verschieden Altersklassen U8 bis U25 aus. Diese zählen als Qualifikation für die Badischen Meisterschaften im Januar 2020 auf der Sportschule Schöneck. Der Anmeldeschluss ist um 10.30 Uhr, Turnierbeginn ist um 11 Uhr und die Siegerehrung wird zirka gegen 15 Uhr sein. Es werden 20-Minuten-Partien in fünf Runden nach Schweizer System gespielt. Für die drei Erstplatzierten in jeder Altersstufe gibt es Pokale und daneben Sachpreise. Bei eventueller geringer Teilnehmerzahl können Altersgruppen zusammengelegt werden. Voranmeldung zur besseren Organisation. Startgeld wird erhoben.

