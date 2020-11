Mehrere Einbrüche im Industriegebiet

Buchen.Eine Einbrecherbande trieb am Wochenende in einem Buchener Industriegebiet ihr Unwesen. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen waren die Unbekannten laut der Polizei in der Siemensstraße unterwegs und stiegen dort in drei Firmengebäude ein. Dabei entwendeten die Täter Diebesgut im fünfstelligem Wert, unter anderem Bargeld, einen Tresor, technische Geräte, Autoreifen und Felgen sowie einen Peugeot Boxer.

Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Wochenende rund um die Siemensstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesgutes haben, sich unter Telefon 06261/8090 zu melden.

