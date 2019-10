Mehr Informationen zu den Ortsthemen gewünscht

Hettigenbeuern.„Welche Projekte können umgesetzt werden, wie kann begonnen werden und wer arbeitet mit“ – bei der Zukunftsschmiede ging es darum, aus den Ideen von der Bürgerumfrage und dem „Zukunftsdialog, konkrete Projekte abzuleiten beziehungsweise zu schmieden. Bei strahlendem Sonnenschein war es keine Selbstverständlichkeit, dass sich dennoch einige Einwohner im Dorfgemeinschaftshaus diesen Überlegungen stellten. Über 30 Einwohner waren zur Zukunftsschmiede gekommen und erörterten gemeinsam, welche Dinge wie in Angriff genommen werden können. Aber es wurde auch deutlich, dass manche Umsetzung wohl nicht so einfach zu bewältigen ist.

Magnus Brünner, Sprecher des Kernteams, begrüßte im Dorfgemeinschaftshaus insbesondere Ortsvorsteher Norbert Meixner und zwei Stadträte der Gemeinderatsfraktion SPD.Grün/Links-Bündnis für Buchen. Brünner zeigte sich erfreut über das große Interesse und dankte allen Unterstützern, sein Dank ging insbesondere an den Moderator Keller-Combè sowie die Allianz für Beteiligung und die Ministranten von Hettigenbeuern. Die Ministranten halfen bei der Bewirtung mit und betreuten den Bastel- und Maltisch. Ortsvorsteher Norbert Meixner übermittelte Grüße und ging auf einige aktuelle Themen sowie den für 12. Januar geplanten Seniorennachmittag ein.

An den beim Zukunftsdialog herausgearbeiteten Hauptthemen Treffpunkt/Gaststätte, Einkaufen/Versorgen, Zusammenleben/Nachbarschaftshilfe/Senioren/Familie, Mobilität und Kurpark/Tourismus wurde dann an Thementischen weitergearbeitet. Die Teilnehmer teilten sich entsprechend ihren Interessen den Thementischen zu.

Arbeitsphase eingeleitet

Der Moderator des von der Allianz für Beteiligung geförderten Prozesses, Martin Keller-Combé, leitete dann in die Arbeitsphase über. Er stellte kurz die Vorgehensweise vor. An den Thementischen wurden die Teilnehmer zunächst alle „auf Stand gebracht“. Dann ging es darum, vom „Ende her“ die Sachen beziehungsweise die vorgesehenen Projekte zu überdenken. Nach eingehenden Diskussionen und konkreten Überlegungen wurden die Tische gewechselt, damit ein themenübergreifender Austausch stattfinden konnte. Es ging um mögliche Standorte, Stolpersteine aber auch darum, ob letztendlich wirklich aktuell ein Bedarf für die Umsetzung der verschiedenen Impulse besteht. Manches, so wurde deutlich, ist gar nicht so einfach umsetzbar, manches scheint jedoch ohne größere Probleme lösbar. Schnell wurden beim Austausch auch jede Menge Schnittmengen und Gemeinsamkeiten der Themenbereiche festgestellt. Hier können und sollten Verknüpfungen erfolgen. Als Beispiel kann die Steigerung der Attraktivität des Kurparks mit einem Getränkeautomaten und Sitzgelegenheiten (mit Tischen) für Einheimische und Wanderer verknüpft werden.

Zu Hauptthemen aufgenommen

Insbesondere das „Informationsthema“, also bessere Kommunikation und mehr gewünschte Informationen rund um alle Themen des Ortes wurden hierbei an allen Tischen deutlich. So wurde das Thema „Arbeitsgruppe Information/Kommunikation“ neu zu den Hauptthemen aufgenommen. Es wurden E-Mail-Adressen gesammelt, damit zu den Themenbereichen nun einzelne Arbeitsgruppen zur konkreten Weiterarbeit gebildet werden können. Das Kernteam beziehungsweise die Initiativgruppe trifft sich am Sonntag, 27. Oktober zu einer Nachbesprechung, hier soll analysiert und die detaillierte weitere Vorgehensweise überlegt werden.

Die vielen Informationen und Impulse werden weiterbearbeitet und sollen auch an den Ortsvorsteher und die Ortschaftsräte und weitergeleitet werden. hes

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019