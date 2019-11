Mehr Geld aus Berlin

Buchen.Wie die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, Nina Warken und Alois Gerig, aktuell mitteilen, erhalten die beiden Mehrgenerationenhäuser in Lauda-Königshofen und Buchen vom Bund im nächsten Jahr zusätzlich je 10 000 Euro.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages habe in seiner sogenannten Bereinigungssitzung beschlossen, im Bundeshaushalt 2020 das laufende Förderprogramm Mehrgenerationenhäuser um 5,45 Millionen Euro aufzustocken. Damit erhalte jedes Mehrgenerationenhaus im kommenden Jahr zusätzlich 10 000 Euro an Bundesmitteln.

„Diese zusätzliche Bundesförderung für die beiden Mehrgenerationenhäuser in Lauda-Königshofen und Buchen freut uns persönlich sehr, da wir die beiden Einrichtungen kennen und wissen, welche hervorragende Arbeit dort geleistet wird. Die beiden Mehrgenerationenhäuser bereichern das soziale Miteinander der Generationen in Lauda-Königshofen und Buchen in ganz besonderer Weise“, so Warken und Gerig abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019