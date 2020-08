Viel los war an den vergangenen beiden Wochenenden auf der Tennisanlage des TC Buchen im Mühltal.

Buchen. Kurzerhand entschied sich eine Gruppe Mitglieder, allesamt Veranstaltungstechniker rund um die Firma Häfner Veranstaltungstechnik, über das erste Augustwochenende zwei Plätze mit einem mobilen Flutlicht auszustatten. Somit waren die „1. TC Buchen Flutlicht Open“ geboren. An drei Abenden konnten die Mitglieder Tennis unter Flutlicht genießen, wobei der Höhepunkt am Freitagabend mit rund 50 Personen erreicht wurde. Mit dem derzeit gebührenden Abstand wurde den Besuchern mehr als reines Flutlichttennis geboten. Die moderne Technik der Firma Häfner ermöglichte zur fortgeschrittenen Stunde noch die erste „Tennisdisko“ der Vereinsgeschichte, welche, so hoffen viele, nicht die letzte gewesen ist.

39 Teilnehmer

Nachdem in der überarbeiteten Landesverordnung wieder Sportveranstaltungen ermöglicht wurden, konnte der TC Buchen zumindest eine Veranstaltung wie geplant durchführen. Am 8. August fand, bereits zum zehnten Mal, ein Tages-LK-Turnier in Buchen statt. Mit 39 Teilnehmern, zum Teil aus Stuttgart und Baden-Baden, konnte man hier nahtlos an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze wurden alle Spiele sportlich fair über die Bühne gebacht. Tolle Eindrücke von beiden Events findet man in der Bildergalerie des TC Buchen unter www.tc-gw-buchen.de. Leider läuft aber auch beim TC Buchen in diesem Jahr nicht alles nach Plan. Wie bei vielen Vereinen in der Region, wurde auch hier der Jahreskalender durch die Corona Pandemie kräftig durcheinandergewirbelt.

So konnte erstmals seit 1978 die beliebte Jugendwoche nicht stattfinden, bei der unzählige Buchener Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen mit dem Tennisschläger sammeln konnten.

Auch die klassische Verbandsspielrunde und das geplante Fest zum 70- jährigen Bestehen des Vereins fielen der Pandemie zum Opfer und somit fehlen auch Einnahmen, die man eigentlich fest eingerechnet hatte. Die Verantwortlichen sind deshalb seit Saisonbeginn dabei, das Vereinsleben den gegebenen Bedingungen anzupassen, angefangen mit aktualisierten Hygienekonzepten, die den Spielbetrieb ermöglichen beziehungsweise erweitern oder der Meldung einer Mannschaft an einem neu geschaffenen Pokalwettbewerb des Verbandes. Seit einigen Wochen findet das Vereinsleben wieder unter der sogenannten „neuen Normalität“ statt. „Zum Glück haben wir in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet, so dass wir das Jahr mit einem blauen Auge überstehen werden.“ so Vorsitzender Alexander Schulze. Sein Dank geht auch an alle Sponsoren des Vereins und an alle Mitglieder, die in den letzten Monaten dafür gesorgt haben, dass sich der TC Buchen auch in dieser Zeit auf einem guten Weg befindet. So könne man, nach derzeitigem Stand, auch in diesem Jahr wieder einen Mitgliederzuwachs vermelden.

Damit dies auch so bleibt, hat man den Blick bereits in die Zukunft gerichtet. So entstehen im Moment ein neuer Spielplatz und eine Grillhütte, welche die Anlage noch einmal deutlich aufwerten.

