Mehr als nur eine Gastwirtschaft

Hettingen. Wann die Schankerlaubnis dem Hettinger Gasthaus „Engel“ erteilt wurde, ist nicht nachweisbar. Unter den fünf einstigen Hettinger Gastwirtschaften – „Linde“, „Krone“, „Ochsen“, „Zur Wanderlust“ – war der „Engel“ auch ein renommiertes Gasthaus. Unweit vom Latschari mitten im Dorf gelegen, wo der Weg des Schmiedsbuckel von der Amorbacher Straße abzweigt, steht auf der gegenüberliegenden Seite das große Engel-Areal mit Wirtshaus, Schlachthaus und Scheune. Durch zwei Eingänge konnte man in die Wirtschaft gelangen, wobei der hintere Eingang am meisten benutzt wurde.

In den Fokus der badischen Justiz rückte das Gasthaus „Engel“ im September 1839. Dies beschreibt Altbürgermeister Karl Knühl im Heimatbuch von 1974 wie folgt: Unweit des Gasthauses geschah am Knopfhof ein Liebesmord. Der zuständige Oberamtmann Lichtenauer aus Buchen, der die Ermittlungen führte, verlegte sein Amtszimmer ins Gasthaus „Engel“, wo er mehrere Tage lang in der oberen Stube Zeugen verhörte. Lichtenauer gestatte auch dem Mörder, der ihn darum gebeten hatte, den Leichenzug seiner Geliebten sehen zu dürfen. So wurde der Täter schwer bewacht vom Gefängnis in Buchen, wo er einsaß, nach Hettingen gebracht und konnte vom Obergeschoß des Engelwirtshauses hinter einem Vorhang durchs Fenster den Leichenzug vorbeiziehen sehen, wobei er aber keinerlei Regung zeigte. Danach wurde er wieder nach Buchen ins Gefängnis verbracht. Soweit die Worte des Altbürgermeisters Knühl.

Außer der größeren Dachgaube und anderen Fenstertypen hat sich an der Außenfassade des Gasthauses „Zum Engel“ nichts verändert. Das schon Jahrzehnte geschlossene Wirtshaus gehörte bis Mitte der 1930er Jahre der Familie Kreuzer. Der letzte Besitzer dieser Familie war Edmund Kreuzer. Der Hettinger Josef Dittrich, von Beruf Metzger, der mit Lioba Weis verheiratet war, erwarb das gesamte Anwesen und betrieb dort die Wirtschaft und Metzgerei. Zur deutschen Wehrmacht eingezogen und nach Russland abkommandiert, fiel er dort im Alter von 32 Jahren im Jahr 1944.

Unterkunft für Vertriebene

Als das von den Liobaschwestern geleitete Monikaheim in Mannheim ausgebombt war, fanden sie für einige Zeit im Sommer 1945 Obdach im „Engel“. Ebenso waren auch für kurze Zeit die Bewohner eines Altersheims aus Mannheim dort untergebracht. Als dann ab 1946 die Heimatvertriebenen kamen, wurden im „Engel“ die Familien Reiser, Aschenbrenner und Hauck einquartiert, während im oberen Stockwerk die Besitzerin Lioba Dittrich mit ihren Kindern Werner und Gertraud wohnte.

Josef Daum, ein Metzger aus Mannheim, war dann ab 24. Januar 1946 einige Jahre im „Engel“ aktiv, ehe Ludwig und Hedwig Klemens aus Hainstadt am 15. Oktober 1952 Wirtschaft und Metzgerei übernahmen. Nach dem plötzlichen Tod von Ludwig Klemens im Herbst 1954 gab die Witwe Hedwig am 15. April 1955 auf und zog mit ihren drei Kindern wieder nach Hainstadt.

. Bereits am 16. April 1955 war dann Hans Riemer, ein Heimatvertriebener in der Magnani-Siedlung in Hettingen wohnend, Pächter. Er gab schon am 30. Juni 1955 aus familiären Gründen das Gebäude wieder auf. In dieser sehr kurzen Zeit hatte sich das Ehepaar Riemer als Gastwirtsfamilie mit sehr guter Metzgerei einen großen Kundenkreis aufgebaut. Zum 1. Juli 1955 übernahm der Buchener Metzger Helmut Schmitt mit Ehefrau Jonny für mehrere Jahre Wirtschaft und Metzgerei. 1957 wurde die Scheune abgerissen und an der Stelle ein neues Schlachthaus erbaut.

Es folgten dann Georg Dürr mit Ehefrau aus Grünsfeld, die dann eine florierende Wirtschaft und erstklassige Metzgerei mehrere Jahre betrieben, ehe sie dann in der Wertheimer Altstadt einen gut frequentierten Laden übernahmen. Nach seiner Heirat führten der Inhaber und Metzgermeister Werner Dittrich und seine Frau Marga Lokal und Metzgerei zielstrebig. Der kleine Saal über der Wirtschaft wurde als „Twistbar“ eingerichtet, um der Hettinger Jugend die Möglichkeit zu geben, bei Schallplattenmusik die neu aufgekommenen Tänze auszuprobieren. Einige Jahre führten dann Angela und Karl Hollerbach die Gastwirtschaft, ehe Werner Dittrich für eine längere Zeit einen Lebensmittelladen betrieb. Danach richtete er noch das Vesperstübchen ein, ehe dort eine Kanzlei für Vermögensbildung untergebracht war.

In der wechselvollen Geschichte des Gasthauses „Engel“, in dem das Zipf-Bier aus Tauberbischofsheim ausgeschenkt wurde, darf nicht unerwähnt bleiben, dass dort am 15. August 1920 der Fußball-Club Viktoria Hettingen gegründet wurde und der „Engel“ jahrelang dessen Vereinslokal war. Ferner wurde dort am 31. Mai 1963 die Hettinger DLRG aus der Taufe gehoben. KM

