Mehr als 10 000 Euro Schaden

Buchen.Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am frühen Mittwochmorgen an der Kreuzung Am Ring/Hollerbacher Straße in Buchen. Der 53-jährige Fahrer eines Streufahrzeugs wollte von der Hollerbacher Straße aus kommend nach rechts in die Straße „Am Ring“ abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel, dessen Fahrer aus Richtung Bödigheimer Straße durch die Straße „Am Ring“ fuhr. Durch den Aufprall kam der 58-jährige Opel-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beamte des Polizeireviers Buchen versuchen nun zu ermitteln, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Beide Fahrer gaben während der Unfallaufnahme nämlich an, bei grün in die ampelgeregelte Kreuzung gefahren zu sein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020