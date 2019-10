Medienkompetenz als Ausbildungsziel

Buchen.Die Volksbank Franken meldete im vergangenen Schuljahr gleich sechs Auszubildende an für die „Klasse Azubis“. Am vergangenen Freitag erhielten die Teilnehmer ihre Urkunden und blickten noch einmal zurück auf das FN-Projekt, das mittlerweile den Namen „Die Faktenchecker“ trägt.

Monatliche Testfragen

Zusammen mit ihrem Ausbildungsleiter Clemens Gramlich und Projektleiter Wolfgang Berger sprachen sie über die monatlichen Testfragen, den Ablauf und das Ziel des Projektes, bei dem sie ein Jahr lang die digitale Zeitung der Fränkischen Nachrichten lesen konnten.

Gramlich nannte die Medienkompetenz als eines der Ausbildungsziele der Volksbank und betonte, wie wichtig es ist, vor allem über die Region informiert zu sein. „Vor allem bei der Bank gehört es einfach dazu, sich zu sensibilisieren für Nachrichten und mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Da gehört schon mehr dazu also nur über das Wetter zu plaudern“, meinte der Ausbildungsverantwortliche. Vor allem die Kommentare in einer Zeitung seien ihm persönlich wichtig. „Die Meinung anderer trägt auch dazu bei, sich eine eigene Meinung zu bilden.“ Wie Gramlich erklärte, ist es auch der Volksbank wichtig, dass bei Bewerbungen auch Zusatzqualifikationen beigelegt werden. „Wer etwas zusätzlich leistet wie diese Teilnahme am Projekt, der hat auf jeden Fall bessere Karten. Zeugnisnoten sind nicht alles“, erklärte er im Beisein seiner „Schützlinge“, die zugleich ihre Urkunden erhielten.

Ehrung von Dambach und Ballweg

Neben Olga Smirnov, Meike Müller, Ilka Schäfer und Nico Münch wurden vor allem Luca Ballweg und David Dambach ausgezeichnet, da sie zu den fleißigsten „Klasse Azubis“ insgesamt gehörten. Auch im laufenden Projektjahr unter dem neuen Namen „Die Faktenchecker“ schickt die Volksbank Franken, Sponsor der Initiative, wieder Auszubildende ins Rennen.

Diese bekommen wir ihre Vorgänger die digitale Ausgabe für ein Jahr und erhalten einmal im Monate Fragen, die sich auf Inhalte der Ausgaben beziehen. Außerdem nehmen sie an den beiden Workshops „Schreibwerkstatt“ und „Fake News“ teil und können, je nach Abschneiden beim Quiz, attraktive Preise gewinnen. ms

