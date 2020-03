Maßnahmen für den Ernstfall proben

Buchen.Auf Anregung des Kreisseniorenrates findet am Dienstag, 7. April, zeitgleich in Buchen, Henri-Dunant-Straße 1, und in Mosbach, Bleichstraße 3, von 14 bis 16.30 Uhr ein Erste-Hilfe-Kurs für Senioren statt.

Informationen zur Anmeldung

Das Verhalten unter anderem beim Schlaganfall, Hitzekollaps und einem Herzstillstand wird besprochen und Maßnahmen geübt. Ausbilderin in Mosbach ist Désirée Diebold und in Buchen Sonja Pfeiffer. Eine moderate Gebühr ist für diese Veranstaltung erforderlich. Teilnehmer sollen sich bereits jetzt anmelden unter Telefon 06261/84/2530 oder per E-Mail kreisseniorenrat@neckar-odenwald-kreis.de.

