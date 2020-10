Maskenpflicht wird von Schülern und Lehrern mitgetragen

Neckar-Odenwald-Kreis.14 neue Infektionen gab das Gesundheitsamt am Freitagnachmittag bekannt. Zwei Personen aus dem Pflegeheim „Glück im Winkel“ in Aglasterhausen-Michelbach wurden positiv getestet, zudem jeweils eine Schülerin der Augusta-Bender-Schule in Mosbach und der Realschule Osterburken.

Maskenpflicht gilt ab Montag

Wie die Osterburkener Konrektorin Juliane Egolf erklärte, wurden dort

...