„Marsch des Lebens“ will erinnern, versöhnen und Zeichen setzen

Buchen.„Erinnern, versöhnen, Zeichen setzen“: Unter diesem Motto steht der „Marsch des Lebens“, der am Mittwoch, 21. Oktober, in Buchen durchgeführt wird. Mit der Aktion soll an die Deportation der badischen Juden vor 80 Jahren erinnert werden.

Treffpunkt ist die ehemalige Synagoge um 17.15 Uhr. Nach der Erfassung der Teilnehmerdaten aufgrund der Corona-Verordnung soll gegen 17.30 Uhr die Veranstaltung starten. Zu Beginn ist auf dem Synagogenplatz ein Musikstück geplant, ehe an die jüdischen Mitbürger aus Buchen und ihre Deportation erinnert und ein stilles Gedenken – mit Namen und Bildern der Deportierten – durchgeführt wird. Danach soll es kurze Wortbeiträge von einem Vertreter der Jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg und von Bürgern, Raum für Versöhnung und ein weiteres Musikstück geben.

Um 18.30 Uhr führt der „Marsch des Lebens“ zur Markstraße und Judengasse. Dort gibt es Erläuterungen zum jüdischen Leben damals in Buchen. Der Abschluss ist vor dem Alten Rathaus mit dem Singen des Volksliedes „Hewenu Schalom Alechem“ geplant. Die Teilnehmer sollen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und den Mindestabstand einhalten.

Erinnern, Vergangenheit aufarbeiten, Holocaustüberlebenden und ihren Nachkommen eine Stimme geben, das Versöhnen zwischen den Nachkommen der Täter- und Opfergeneration, ein Zeichen setzen für Israel und gegen den modernen Antisemitismus: Das sind die Ziele der „Marsch des Lebens“-Bewegung. Diese ist eine Initiative der TOS-Dienste aus Tübingen. Gemeinsam mit Nachkommen der “Tätergeneration“ veranstalten sie Gedenk- und Versöhnungsmärsche an Orten der Schoah weltweit.

Hintergrund der Veranstaltung: In der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober 1940, zeitgleich mit dem Abschluss des jüdischen Laubhüttenfestes, wurde die jüdische Bevölkerung von Baden aufgefordert, sich innerhalb von einer halben bis maximal zwei Stunden reisefertig zu machen. Die jüdischen Mitbürger wurden dann mit dem Befehl zur Deportation aus ihren Wohnungen getrieben, gesammelt und abtransportiert. Dieser Befehl betraf alle „transportfähigen Volljuden“ vom Kind bis zum Greis. Auf diese Weise wurden insgesamt 6504 Deutsche jüdischer Herkunft deportiert. Nur wenige wurden verschont, darunter die in „Mischehe“ lebenden Juden. Gestattet war lediglich die Mitnahme von 50 Kilogramm Gepäck und eine Barschaft von 100 Reichsmark. Sieben Eisenbahnzüge aus Baden und zwei Züge aus der Pfalz fuhren mit den Deportierten über Chalon-sur-Saône ins unbesetzte Frankreich. Mehr als zwei Drittel dieser Juden wurden im Rahmen dieser sorgfältig geplanten Aktion grausam ermordet.

