Maria Himmelfahrt in Hettigenbeuern

Hettigenbeuern.Anlässlich des Festes Maria Himmelfahrt findet am Samstag, 15. August, um 20 Uhr in Hettigenbeuern im Kurpark (Freizeitanlage am Götzenturm) ein Festgottesdienst mit Kräuterweihe statt. Wie so vieles in diesem Jahr wird auch Maria Himmelfahrt aufgrund der Corona-Pandemie in anderer Weise als die Jahre zuvor gefeiert. Hettigenbeuern feiert „seinen“ Marienfeiertag mit einem Lichtaltar im Kurpark statt der Lichterprozession.

Anmeldungen zum Gottesdienst sind zur besseren Planung erforderlich. Diese können über das Pfarrbüro Buchen beziehungsweise über die Homepage der Seelsorgeeinheit Buchen oder bei Pfarrgemeinderätin Gisela Schwing, Telefon 06286/802 (Anrufbeantworter), erfolgen. hes

