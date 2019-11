„Maranatha“ ist unterwegs

Buchen.In der Region, aber auch in Retzbach, einem Ort zwischen Karlstadt und Würzburg, werden ab dem kommenden Wochenende die Lieder und Musik des Chores „Maranatha“ zu hören sein. Bei den anstehenden Gottesdiensten stehen die Schönheit und die Größe der Schöpfung und die Verantwortung der Menschen für eine nachhaltige Lebensweise im Mittelpunkt der Liedbeiträge wie auch der Gestaltung.

Die Gebete, Spielszenen und Gedankensplitter wurden von jungen Erwachsenen zusammen mit dem Jugendkaplan Julian Donner vorbereitet. Zusammen mit dem Gottesdienst gibt es auch eine Kunstausstellung, die von Schülern der Dekanate Buchen und Mosbach ausgestattet und gestaltet wurden.

An acht Sonntagen haben sich die mehr als 100 Sängerinnen und Sänger im Gemeinschaftshaus in Oberneudorf zusammen mit ihren Chorleitern Jochen Schwab, Johannes Brennfleck und Simon Schmeiser auf die Gottesdienste vorbereitet. Gemeinsam mit ihrer Band, Kaplan Donner und den Jugendlichen werden sie alles daran setzen, die Gottesdienste zu einem Zeugnis des Glaubens und einem einmaligen wie nachhaltigen Erlebnis werden zu lassen.

Den ersten Gottesdienst am 16. November um 18 Uhr in der Wallfahrtskirche in Retzbach, wird man zusammen mit dem „Zellinger Chörle“ gestalten, von dem Sänger schon jahrelang bei „Maranatha“ gesanglich und gestalterisch mitwirken. Am Sonntag, 17. November, erklingt „Maranatha“ um 19 Uhr in St. Oswald in Buchen. Eine Woche später ist „Maranatha“ samstagabends in St. Valentin in Limbach und am darauffolgenden Sonntag um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian in Osterburken Gast.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019