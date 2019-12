Märchen, Lieder und viele nachdenkliche Worte

Buchen.Mit der schon zur Tradition gewordenen gemeinsamen Weihnachtsfeier in der Aula, die eine gelungene Mischung aus schmissigen Programmpunkten, ruhigen Elementen und verdienten Ehrungen bot, verabschiedeten sich die Schüler, Lehrer sowie Mitarbeiter der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule (KTS) in die Weihnachtsferien.

In seiner Ansprache sinnierte Rektor Walter Scheuermann – ausgehend von Weihnachten – über die wichtige Bedeutung verschiedener Gemeinschaften. So blickte er auf Festlichkeiten der Weltgemeinschaft, wobei er den Unterschied von Armut und Reichtum in den Mittelpunkt stellte und sich in diesem Zusammenhang gleich für die vielseitige Unterstützung der Awasa-Aktion bedankte. Er blickte auf die Gemeinschaften im gleichen Land, in der gleichen Stadt und in der gleichen Schule, in der alle Beteiligten ähnliche Ziele und Aufgaben verfolgen; die aber leider manchmal unter einzelnen „Störenfrieden“ leiden, die respektlos und Regeln missachtend ihr Ego durchsetzen. Im Umkehrschluss bedankte sich der Schulleiter bei allen Lehrkräften und Mitarbeitern, die mit hohem Engagement trotzdem ein „Wir-Gefühl“ entstehen und dieses hochleben lassen. Und mit Blick auf die kleinste, aber wertvollste Gemeinschaft, die Familie, wünschte er den Kindern ein von Liebe geprägtes Weihnachtsfest, einen gelungenen Jahresstart und schöne, erholsame Ferien.

Bevor aber der Startschuss für die tolle Zeit fiel, beschenkten sich die Schüler gegenseitig mit verschiedenen Darbietungen: Die Klassensiegerinnen des Vorlesewettbewerbs, Lina Benner (6a, Schulsiegerin) und Najoua Tassafi (6b), lasen eine Weihnachtsgeschichte über einen lustigen „Unfall“ von Christbaumräuber Markus vor und wurden von der Schulleitung für ihren Erfolg gewürdigt. Die 5b spielte ein kleines Weihnachtsmärchen nach, bei dem zwei Kinder von ihren Eltern mit Rentieren und Geschenken überrascht werden. Die Klasse 7 informierte unter dem Titel „Weihnachten international“ über die teilweise ganz fremd anmutenden Bräuche und Festlichkeiten in acht verschiedenen Ländern der Welt; drei Mädchen aus der 8b präsentierten das Gedicht „Wunschtraumzauberbaum“ und Schülerinnen aus der 8a und 8b bereiteten im Kochtopf das Weihnachtfest zu – nach Rezept und mit den allerwichtigsten Zutaten.

Als Erinnerung an die Bedeutung von Weihnachten hatten die Neuntklässler für jeden Schüler ein kleines Geschenk vorbereitet. Neben vielen Worten des Dankes – unter anderem würdigten die Schülersprecherinnen Selma Hamritta und Damla Ates das große Engagement des Cafeteria-Teams um Koordinatorin Birgit Heuberger – standen auch einige Ehrungen auf dem Programm: Die neuen Schülermedienmentoren Imane Msallek, Philipp Herkel, Annely Tiede, Talita Dölter, Moussa Benalia und Sandra Bangert erhielten für ihre mehrtägige Ausbildung in Sachen Medienkompetenz eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg. 14 Achtklässler ließen sich zu Schülerpaten und Streitvermittlern ausbilden und werden nach der Ernennung und der Überreichung der Urkunden nun ihren Job antreten und in erster Linie als Helfer der aktuellen „Fünfer“ zur Verfügung stehen. Umrahmt wurde die ansprechende Feier von den gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern „Alle Jahre wieder“ und „Wir sagen euch an“ sowie musikalischen Darbietungen der von Ralf Bundschuh geleiteten Schulband.

Vor allem die Lieder „Wie sieht ein Engel aus?“ und „Last Christmas“, bei dem die in verschiedenen Sprachen vorgetragenen und melodisch unterlegten Weihnachtswünsche für Gänsehautatmosphäre sorgten, ergriffen das Publikum.

Celine Muller (5b) erhielt für ihre Trompetensoli „Jingle Bells“ und „Schneeglöckchen Weißröckchen“ lauten Applaus und als Überraschungsaktion sang die ganze Schulgemeinschaft für Schülersprecherin Selma Hamritta ein Geburtstagsständchen, an der Geige begleitet von Debora Jovanovski. So sorgte die KTS-Gemeinschaft für eine rundum gelungene Feier und startete gut eingestimmt und voller Vorfreude in die Ferien.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019