Lucy Reschke siegt auf Regionalebene

Buchen.Bei der diesjährigen Regionalrunde des Vorlesewettbewerbs in der Realschule Osterburken trat die BGB-Schülerin Lucy Reschke (Klasse 6a) gegen 13 weitere Konkurrenten aus verschiedenen Schulen des Landkreises an. In der ersten Runde, in der ein vorbereiteter Text gelesen werden musste, entschied sich Reschke für eine Textstelle aus dem Buch „Woodwalkers“ von Katja Brandis. Bereits hier las sie absolut fehlerfrei und mit genauer Aussprache. Die fünf besten Schüler durften in der zweiten Runde gegeneinander antreten und beim Fremdtext, einer Lokalsage, ihr Können unter Beweis stellen.

Hierbei setzte sich die Sechstklässlerin gegen ihre Konkurrentinnen durch und gewann somit den Wettbewerb auf Regionalebene. Mit dem Bezirksentscheid wartet nun die nächsten Herausforderung auf die Schülerin.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020