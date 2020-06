Lockerungen beschäftigen die Behörden

Grundsätzlich treffen die Behörden auf einsichtige Betroffene, wenn es um Verstöße gegen die Corona-Verordnung geht. Allerdings stellt insbesondere die Polizei fest, dass es zuletzt häufiger Verunsicherung darüber gab, was erlaubt ist und was nicht. Den Beamten stoße mehr Widerstand entgegen, so die Polizei.

© Marius Becker/dpa