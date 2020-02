Lkw-Anhänger auf B 27 umgekippt

Oberneudorf.Der Fahrer eines 40-Tonners war am Donnerstag gegen 15.25 Uhr auf der B 27 in Richtung Buchen unterwegs, als er kurz vor dem Rastplatz Oberneudorf wegen Unachtsamkeit in den Grünstreifen geriet. Dadurch kam der Anhänger ins Schlingern und beim Gegenlenken kippte er um. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro, der Fremdschaden beträgt lediglich rund 500 Euro. Die Fahrbahn war während Unfallaufnahme und Bergung komplett gesperrt. Bild: Olaf Borges

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020