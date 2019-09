Limeswanderung des Alpenvereins

Buchen.Eine von Helmut Ebert geführte Limeswanderung des Deutschen Alpenvereins, Sektion Buchen, findet am Sonntag, 1. September, statt. Abfahrt ist aufgrund des Schützenmarktes, um 9 Uhr beim Parkplatz des Landratsamts in der Präsident-Wittemann-Straße. Start der Wanderung ist beim Gasthaus „Dorfschänke“ in Neusaß. Über Glashofen und den Schlempertshof geht es über den Limespfad zurück nach Neusaß. Gehzeit fünf bis sechs Stunden, 84 Höhenmeter. Mittagspause ist in einer Waldhütte, Rucksackverpflegung.

