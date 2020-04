Lieferservice in den Zeiten der Krise

Bedürftige, die ihre Lebensmittel über einen Tafelladen decken, stehen immer öfter vor verschlossenen Türen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Coronakrise erschwert das Leben besonders für jene, die schon unter normalen Umständen mit einem schwierigen Alltag konfrontiert sind. 50 Prozent der Tafelläden haben bereits geschlossen. So zum Beispiel die Tafelläden in Sinsheim, Heidelberg oder Eppingen.

Eine Ausnahme ist hier der DRK- Tafelladen in Mosbach. „Mit Beginn der Krise haben wir auf einen modifizierten Verkauf umgestellt“, erläutert der Leiter Soziales beim DRK- Kreisverband Mosbach, Gerhard Weidner. Das Sortieren der von den Fahrern abgeholten Ware findet nicht mehr im kleinen Laden, sondern in einer der großen Garagen statt. „Hier haben wir genügend Platz, um die Mindestabstände zwischen den ehrenamtlichen Helfern einzuhalten.“

Waren ohne Kontakt

Auch für die Kunden ändert sich einiges. Sie dürfen nicht mehr wie gewohnt durch den Laden laufen und ihre Einkäufe in den Wagen legen, sondern „bestellen“ das Gewünschte an einer Durchreiche.

Ehrenamtliche Helfer packen dies ein und der Kunde kann seinen Einkauf, ohne dass ein Kontakt nötig ist, durch eine Luke in der Garagentür mitnehmen. Der DRK-Tafelladen erhält noch genügend frische Ware, um den Bedarf seiner Kunden zu decken. Dank der Unterstützung des Lions-Clubs Mosbach stehen auch lang haltbare Lebensmittel zur Verfügung.

„Wir merken aber, dass deutlich weniger Kunden zum Einkaufen kommen“, weiß der Leiter Soziales. Gerade ältere Kunden blieben zu Hause. „Auch viele aus dem Umland, von Reichenbuch oder Waldbrunn, die mit dem Bus zu uns kommen, gehen das Risiko nicht mehr ein und bleiben weg.“ Um ihnen wieder den Einkauf im Tafelladen zu ermöglichen, bietet der Kreisverband nun einen Lieferservice an. Montags und freitags können Kunden, die nicht persönlich zum Laden kommen können, ihren Einkauf gewissermaßen telefonisch tätigen. Unter der Telefonnummer 06261/920827 werden an diesen Tagen von 10.30 bis 11.30 Uhr Bestellungen aufgenommen. Die gepackte Ware wird dann ab 13 Uhr an die genannte Adresse geliefert.

Bestellen können ausschließlich Tafel-Kunden mit einem Einkaufsschein. Die darauf angegebene Nummer muss bei der Bestellung genannt werden. Das Ausliefern der Lebensmittel wird von ehrenamtlichen Helfern gestemmt.

Genügend helfende Hände

Doch nicht nur viele Kunden, auch viele Ehrenamtliche zählen zu den über 65-Jährigen, damit zur Risikogruppe und haben ihr Engagement vorerst eingestellt. Gerhard Weidner ist jedoch froh, dass er noch genügend helfende Hände zur Verfügung hat. „Der DRK-Kleiderladen ist geschlossen, Ehrenamtliche die sonst hier arbeiten, helfen nun an anderen Stellen aus“, so Weidner. Und auch über die DRK-Helferhotline hätten sich bereits 1000 hilfsbereite Menschen gemeldet. Die meisten hätten Einkaufshilfe und Botengänge in Aussicht gestellt.

„Natürlich läuft aber der Verkauf vor Ort im Tafelladen ebenfalls weiter“, erklärt Gerhard Weidner. Täglich öffnet dieser von 13 bis 15 Uhr seine Durchreiche. Über 40 Ehrenamtliche sorgen weiterhin dafür, dass die Ware bei den Supermärkten, Discountern und Bäckern abgeholt, sortiert und an die Kunden ausgegeben wird. nak

