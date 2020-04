Letztes Baby kam zur Welt

Mosbach.Wie im Vorfeld angekündigt, wurde der Kreißsaal in Mosbach am Sonntag, 19. April, geschlossen. Wegen der Mehrbelastung im Rahmen der Corona-Pandemie und den daraus entstandenen personellen Engpässen mussten die Neckar-Odenwald-Kliniken den Kreißsaal am Standort Mosbach früher als geplant schließen. Das letzte Baby kam in der Nacht auf Montag, kurz nach Mitternacht, zur Welt. Alle noch verblieben Frauen auf der Wochenbettstation werden bis zu Ihrer Entlassung dort betreut.

Der Bereich der Gynäkologie bleibt in Mosbach bis 30. April bestehen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten allerdings planbare Eingriffe verschoben werden, so dass in Mosbach derzeit ohnehin nur Notfallpatientinnen behandelt werden können.

Im Zuge der Schließung der Mosbacher Geburtshilfe hat es laut Auskunft des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben. Alle Mitarbeiter hätten von den Neckar-Odenwald-Kliniken das Angebot bekommen, am Standort Buchen weiterzuarbeiten.

