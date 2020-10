Letzter Sammeltag in diesem Jahr

Neckar-Odenwald-Kreis.Landkreisbewohner können an diesem Samstag, 10. Oktober, zum letzten Mal in diesem Jahr Grüngut im Rahmen der Sommerbringaktion bei den Sammelstellen der landwirtschaftlichen Maschinenringe abgeben. Die Abgabemöglichkeit besteht in allen größeren Ortsteilen und steht im grünen Entsorgungskalender auf der achten Seite unter „Wichtige Informationen“.

Für die Anlieferung ist verholztes Grüngut wie zum Beispiel Ast- und Strauchschnitt nach Möglichkeit getrennt von feinem, unverholztem Material wie zum Beispiel Laub und Rasenschnitt zu laden. Dies ermöglicht am Grüngutplatz ein getrenntes Abladen nach verholztem und unverholztem Material und anschließend wiederum eine getrennte Verwertung. Darüber hinaus gibt es noch eine Straßensammlung für Grüngut in der dritten Novemberwoche. Die Termine für die einzelnen Gemeinden und Ortsteile werden über die Tagespresse und die gemeindlichen Mitteilungsblätter bekannt gegeben. Sie stehen auch auf dem hellgrünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN, für alle Gemeinden und Ortsteile abrufbar unter www.awn-online.de/kalender.

Fragen zur Entsorgung von Grüngut beantwortet das Beratungsteam der KWiN unter Telefon 06281/9060.

