Buchen.Letztmals können in Buchen die Kunden beim Schuhwerk Haag in der Markstraße einkaufen. Das Geschäft hat nur noch an diesem Samstag geöffnet. Doch verzichten muss man auf das Angebot auch künftig nicht – fündig wird man dann im Hauptgeschäft in der Kellereistraße. Bild: Marcel Sowa

