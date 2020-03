Letzten beißen die Hunde

An den Protesten gegen die Umstrukturierung der Neckar-Odenwald-Kliniken, und hier im Besonderen der Gynäkologischen Abteilung, lässt sich wieder sehen, welche Auswirkungen eine falsche Politik im Bund wie auch im Land hat.

Der Landkreis, sowie die Kommunen und somit deren Bürger, müssen diese falsche Politik ausbaden. Es werden Weichen falsch gestellt (Krankenhausfinanzierung), Gesetze erlassen und Wünsche geweckt, die finanziellen Mittel dafür aber nicht bereit gestellt. Einige unserer Abgeordneten springen schnell auf den Protestzug auf, halten schöne Reden, aber in der konkreten Hilfe und Unterstützung in den Parlamenten fehlt es dann. Ich könnte hier noch einige Beispiele aufführen wie den Kitaplatz-Rechtsanspruch, Forderung nach beitragsfreien Kindergartenplätzen und dergleichen. Der ländliche Raum wird so langsam abgehängt, Krankenhäuser geschlossen (Möckmühl, Brackenheim), keine Landärzte, Infrastruktur vernachlässigt.

Wir im NOK sollten uns nicht untereinander aufreiben, sondern unsere Kräfte bündeln. Für unsere Klinik heißt das: es wurden sicher Fehler gemacht, aber keine 12-Millionen-Euro- Fehler, sondern diese Fehler sind eher in der allgemeinen Krankenhausfinanzierung zu suchen (von Krankenkassen, vom Bund) und deshalb sollten unsere Proteste an den richtigen Stellen angebracht werden und das Land und der Bund auf das Konnexitätsprinzip – wer bestellt der bezahlt – eindringlich hingewiesen werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020