Lesungen und Führungen geboten

Der „Tag der offenen Tür“ lockte am Sonntag mit Lesungen und Führungen zahlreiche Besucher in die Bücherei des Judentums.

Buchen. Ein der Öffentlichkeit nur am Rande geläufiges Jubiläum wurde am Sonntag begangen: Der Europäische Tag der jüdischen Kultur feierte sein 20-jähriges Bestehen - und ebenfalls seit 20 Jahren nimmt die Buchener in der Obergasse an diesem in 34 Ländern Europas ausgerichteten Event teil.

Wie die seit 2010 aktive Gisela Brech und Hermann Schmerbeck, der bereits dem ersten „Tag der jüdischen Kultur“ beiwohnte, dem geneigten Publikum vor der ersten Lesung erklärten, seien die Veranstaltungen „immer nett gewesen“ und „von interessierten Bürgern besucht worden“. Besonders positiv sei während der zwei Jahrzehnte aufgefallen, dass die Lesungen „Jahr für Jahr andere Gesichter in die Bücherei locken“ und sich so die Leserkreise der 1998 von Pfarrer Herbert Duffner gegründeten Institution peu à peu erweitern konnten.

„Manufaktur-Warengeschäft“

Die erste der beiden Lesungen gestaltete Gisela Brech. Sie hatte mit der Geschichte „Das erste Berliner Modekaufhaus“ von Gesa Kessemeier ein Buch der vor Ort mit über 200 Bänden komplett vorhandenen Biographie-Reihe „Jüdische Miniaturen“ ausgewählt und widmete sich der Lebensgeschichte Herrmann Gersons (1813 bis 1860), der mit dem 1851 eröffneten „Feentempel der Mode“ am Werderschen Markt in Berlin das erste deutsche „Manufaktur-Warengeschäft“ nach französischem Vorbild eröffnete. Hier schufen ein offener Innenhof, das helle und hochwertige Ambiente sowie exquisite Stoffe und Textilwaren ein neuartiges Ambiente, das einen himmelweiten Unterschied zur bis dato die Branche dominierenden „Verkaufshöhle“ darstellte. Das neue Zeitalter äußerte sich auch in Verkäuferinnen („Ladenjungfern“) und Schaufenstern mit prächtiger Dekoration – und nicht zuletzt die Industrialisierung etablierte im 19. Jahrhundert sowohl die Textilindustrie als auch den Modewarenhandel in Berlin. Bis dahin war es ein weiter Weg: Nachdem der 1813 in der Neumark geborene Gerson 1839 sein erstes Geschäft eröffnet hatte, avancierte er 1842 zum Hoflieferanten des preußischen Königshofes und eröffnete 1851 sein für 130 000 Taler erbautes Geschäft.

Namhafte Kunden

In den Vorjahren hatte er sich auf Modetrends und konfektionierte Kleidung spezialisiert. Seiner Ehe mit Ernestine Cohen entsprangen drei Töchter und ein Sohn; nach seinem Tod im Jahre 1861 übernahmen die Nachkommen das Haus und bauten es weiter zu einem führenden Geschäft aus: So entstand beispielsweise ein Atelier für Damenkonfektion, ehe das Haus Gerson namhafte Kunden wie den russischen Zaren oder die Königin von Schweden und Norwegen ausstattete.

So kann das seinerzeit als Hauptattraktion des gerade entstehenden Berliner Modeviertels Kaufhaus Gerson nicht nur als Vorläufer der modernen Berliner Kaufhauskultur angesehen werden, sondern letztlich auch als Pionier der heutigen Verkaufsstrategien: Wie Gisela Brech erwähnte, setzte Herrmann Gerson nicht nur auf eine adrette Warenpräsentation im Sinne des „Erlebniseinkaufens“, sondern als Erster auch auf Festpreise. „Auch das ist ein Stück jüdische Kultur“, kommentierte Brech die nicht zuletzt dank Auszügen damaliger Arbeits- und Lehrverträge sehr authentisch informierende Lesung.

Ein ebenso anschauliches, wenngleich nachdenklicheres Thema beinhaltete die zweite, von Hermann Schmerbeck vorgetragene Geschichte. Aus den „jüdischen Miniaturen“ stellte er den Band „Ein Berliner Kulturdenkmal von Weltgeltung“ nach Alfred Etzold vor. Das Buch rückt den jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee in den Vordergrund. Nach den Lesungen bestand am Sonntag die Möglichkeit zu Führungen durch die Buchener Bücherei, deren Fundus noch im laufenden Jahr die Grenze von 10.000 Medien jüdischer Kulturschaffender überschreitet.

