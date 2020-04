Leitung stammt aus den 1960er-Jahren

Früher als geplant wird die neue Zubringerleitung zum Wasserhochbehälter auf der Walldürner Höhe verlegt. Vermutlich hat der Biber im Hettinger Tal dafür gesorgt.

Buchen. Eigentlich wollten die Verantwortlichen der Stadtwerke erst in zwei Jahren eine neue Zubringerleitung zum Wasserhochbehälter neben dem Sendeturm auf der Walldürner Höhe verlegen lassen. Doch in den vergangenen beiden Jahren störten sieben Leitungsschäden im Hettinger Tal die Wasserversorgung von Haushalten und Gewerbebetrieben im Bereich Kaufland, Am Lindenhain, Bürgermeister-Vinzenz-Kieser-Straße und Abt-Keller-Straße.

Spannungen im Erdreich

Über eine Noteinspeisung gelang es den Mitarbeitern der Stadtwerke Buchen, die Versorgungsunterbrechungen für die betroffenen Firmen und Haushalte in Grenzen zu halten. „Die Schäden lassen vermuten, dass der Anstau der angrenzenden Morre durch den im Hettinger Tal heimisch gewordenen Biber das Erdreich entlang der Leitungstrasse so sehr aufweichen ließ, dass dadurch Spannungen im Boden entstanden sind“, teilte Otwin Wittemann, Abteilungsleiter bei den Stadtwerken, mit. „Diese Spannungen im Erdreich führten zu Schäden an den Leitungen.“ Da eine bisher nicht genutzte Leitung zwischen Hettinger Tal und der Firma Seitenbacher schon im Boden liegt, begann man mit den Verlegearbeiten in der Siemensstraße.

Die neue Leitung wird rund 500 Meter lang sein. Im Zuge der Bauarbeiten werden alle Gas- und Wasserleitungen entlang der neuen Trasse und auch die Hausanschlüsse ausgetauscht. Damit gehören die altersschwachen Versorgungsleitungen in der Daimlerstraße, die im Jahr 1965 verlegt wurden, der Vergangenheit an. Wie Wittemann sagte, stamme die bisherige Wasserleitung im Hettinger Tal aus den 1960er-Jahren.

Versorgt 80 Prozent der Haushalte

Der Wasserhochbehälter auf der Walldürner Höhe versorgt rund 80 Prozent der Buchener Haushalte mit Trinkwasser. Bisher verlief die Befüllleitung zum Hochbehälter durch das Hettinger Tal und über die Franz-Fertig- sowie die Bürgermeister-Vinzenz-Kieser-Straße. Die neue Leitung liegt entlang der Bundesstraße 27 und wird über die Siemens- und Daimlerstraße zum Hochbehälter fortgeführt. Diese wird auch etwa ein Viertel mehr Wasser aufnehmen können als die bisherige Leitung. Wegen neuer Baugebiete, zum Beispiel in der „Bremmwiese“ oder in zwei Jahren auf der „Marienhöhe“, müssen die Stadtwerke nach den Worten von Otwin Wittemann die Wasserleitungskapazität erhöhen.

Die Tiefbau- und Verlegearbeiten führt die Firma Tomac aus. Sie sollen bis zum Oktober beendet sein. Die Stadtwerke investieren für die Baumaßnahme rund 450 000 Euro. Im Zuge der Bauarbeiten werden zeitweise Straßen teilweise oder vollkommen gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020