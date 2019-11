Leistung von Jannick Mackert gewürdigt

Buchen.Die Firma Hoffmann und Krippner konnte sich auch in diesem Jahr über einen Jahrgangsbesten im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) freuen. Im Ausbildungsberuf Medientechnologe Siebdruck wurde Jannick Mackert in einer Feierstunde im Mannheimer Rosengarten von IHK-Präsident Manfred Schnabel für seine hervorragende Leistung ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz, über so viel Engagement unserer Azubis und freuen uns, Jannik Mackert nun auch als festen Bestandteil in das Team zu übernehmen“, so die Ausbildungsverantwortliche Kathrin Gremminger. Nach der erfolgreichen Beendigung seiner Ausbildung konnte Hoffmann und Krippner Jannick Mackert für den Bereich Druckvorstufe im Siebdruck gewinnen, wo er hauptverantwortlich in der Druckfilmherstellung arbeitet. Darüber hinaus ist er Mitglied im Kompetenzteam „Digitale Siebbelichtung“, wo er unter anderem für die Einführung einer „Computer to Screen“-Anlage verantwortlich ist.

Aktuell bildet Hoffmann und Krippner insgesamt 24 junge Menschen sowohl in kaufmännischen als auch in technischen Berufen aus. Durch die kontinuierliche Ausbildung und Übernahme der Auszubildenden, sichert sich der Betrieb so die Fachkräfte von morgen. Ein stetiges Wachstum ist nur mit Hilfe von qualifizierten und innovativen Arbeitskräften möglich.

Seit fast 50 Jahren gehört Hoffmann und Krippner in Buchen zu den führenden Herstellern innovativer Eingabesysteme. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen von der Folientastatur, über Sensoren bis zum modernen Touchsystem und vernetzt diese über das Internet.

