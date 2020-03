Leicht alkoholisiert Lkw beschädigt

Buchen.Zu einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Buchen am Donnerstagabend an den Parkplatz Runder Tisch an der B 27 bei Buchen gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der 36-Jährige vier Lastwagenfahrern gegenüber als Ermittler ausgegeben hatte. Der Mann gab vor, Menschenschmugglern auf der Spur zu sein. Als einer der Kraftfahrer misstrauisch geworden war und den Mann nach einem Dienstausweis fragte, versuchte dieser die Seitenscheibe des Lastwagens einzuschlagen. Außerdem beschädigte er vermutlich mindestens an einem Fahrzeug Front- und Heckscheinwerfer, den Außenspiegel sowie eine Seitenscheibe. Der echten Polizeibeamtin und ihrem Kollegen konnte der 36-Jährige sein Verhalten nicht plausibel erklären. Es wurde aber herausgefunden, dass der Mann mit einem Motorrad zu dem Parkplatz gefahren war, für welches er keinen Führerschein hatte und dass er darüber hinaus leicht alkoholisiert war. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von rund 0,6 Promille ergeben. Da an dem Zweirad Saisonkennzeichen angebracht sind, welche erst ab kommenden Monat gelten, muss der 36-Jährige nun mit Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Amtsanmaßung und Sachbeschädigung rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020