Leiche entdeckt

Mosbach.In der Elz in Mosbach ist im Bereich des Bauhofs am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr eine leblose Person von Passanten aufgefunden worden, teilte Carsten Diemer, Pressesprecher der Polizei Heilbronn, auf Anfrage mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass die bislang unbekannte Person tot ist. Die Ermittler der Mosbacher Kriminalpolizei versuchen nun herauszufinden, was die Hintergründe des Todes sind.

„Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Straftat“, erklärte Diemer. So stehe aktuell nicht fest, ob es sich möglicherweise um einen Suizidversuch oder Fremdeinwirkung handele. Nach der Bergung der Leiche werde diese nun auf Spuren untersucht. nb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.01.2021