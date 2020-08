Lehrgänge für gesetzliche Betreuer

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis plant zwei Einführungslehrgänge für gesetzliche Betreuer. Inhaltlich geht es um gesetzliche Grundlagen der Betreuung, Rolle und Pflichten des Betreuers, Organisation der Vermögensverwaltung, Gesundheitssorge und vieles mehr. Eine Betreuung wird eingerichtet für Menschen, die ihre Angelegenheiten infolge von hohem Alter, Krankheit oder Behinderung nicht selbst regeln können. Ehrenamtliche Betreuer erfahren professionelle Unterstützung durch den Betreuungsverein. Die Veranstaltungen sind sowohl für Angehörige vorgesehen, welche zum gesetzlichen Betreuer bestellt sind, als auch für alle diejenigen, welche Interesse an einer ehrenamtlichen Betreuung haben. Eine Einführungsveranstaltung findet statt am Samstag, 26. September, von 10 bis zirka 15.30 Uhr im Gebäude VI des Landratsamtes Mosbach, Scheffelstraße 3 (früheres Kreismedienzentrum). Der zweite Einführungslehrgang ist am Samstag, 17. Oktober, von 10 Uhr bis zirka 15.30 Uhr in der Volkshochschule Buchen, Kellereistraße 48. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter Telefon 06261/842523, Fax 06261/84-4770, oder per E-Mail an betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de.

