Leeres Parkett, keine Musik

Buchen.Wo normalerweise flotte Tanzmusik klingt und sich Tanzschüler leichtfüßig übers Parkett bewegen, ist es zurzeit leer und still: Die Türen in der Tanzschule von Michaela Metz in der Buchener Hollergasse sind geschlossen.

„Ich vermisse die Kinder und die Erwachsenen gleichermaßen. Ohne die gut gelaunten Menschen ist es richtig traurig“, sagt die Tanzlehrerin im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Im letzten Jahr habe sie in eine neue Soundanlage und neue Spiegel investiert. Sie verfüge über eine Lüftungsanlage und habe ein hervorragendes Hygienekonzept erarbeitet.

Online-Kurse anzubieten sei schwierig. Gerade bei den ganz Kleinen ergebe das wenig Sinn. Die Stunde bestehe nicht nur aus Tanz, sondern auch aus Spontaneität und Spiel. Auch für die erwachsenen Tanzschüler sei der Wegfall der Tanzstunden schwer zu verdauen; auch, weil in der Tanzschule viele persönliche Verbindungen entstanden sind.

„Man nimmt den Menschen den letzten Spaß“, meint sie. Einzelunterricht sei nicht möglich, da sie allein unterrichte. Das würde zeitlich nicht reichen. Aber natürlich gebe es auch keine neuen Kurse, keine Partys in der Tanzschule und keine neuen Kunden. „Das kann auf Dauer so nicht weitergehen, denn die Kosten laufen ja weiter“, unterstreicht Michaela Metz. dani

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020