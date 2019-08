„Latin Pop“ in der Stadthalle

Buchen.„Latin Pop – The live Experience“ kommt am 22. März 2020 in die Stadthalle nach Buchen. Die Veranstalter versprechen eine „elektrisierende Dance- und Pop-Show“ mit den größten Latin Pop-Hits aller Zeiten. Sänger und die London Latin Dance Company präsentieren unvergleichliche Hits, Beats und Sounds von Gloria Estefan, den Gipsy Kings, Shakira, Jennifer Lopez, Santana, Ricky Martin, Marquess, Loona und vielen anderen. Tickets gibt es ab 1. September bei den Fränkischen Nachrichten, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.latinpopnight.de im Internet. Bild: Mihai Blanaru

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.08.2019