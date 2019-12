Landwirte sind nicht alleine Schuld am Insektensterben

Buchen.Peter Hauk, Minister für Ländlicher Raum, hat am Freitagabend im Landratsamt rund 50 Landwirte über das Eckpunktepapier zum Volksbegehren „Rettet die Bienen“ informiert. Danach entwickelte sich eine intensive Diskussion über die Lage der Landwirtschaft.

Glyphosat als Thema

In seiner Begrüßung betonte Albert Gramling, Vorsitzender des Kreisbauernverbands, dass die öffentlich erhobenen Vorwürfe gegen die Landwirte unbegründet seien: „Die Landwirte machen für die Umwelt und Allgemeinheit sehr viel Gutes.“ Er kritisierte, dass der Einsatz des Pflanzenschutzmittels Glyphosat ohne wissenschaftliche Begründung verboten oder eingeschränkt worden sei. „Den Abschuss macht das Volksbegehren von ,Pro Biene’“, sagte Gramling.

Minister Peter Hauk informierte zunächst über das Volksbegehren zweier Öko-Imker im Allgemeinen. „Das hing wie ein Damoklesschwert über der Landwirtschaft.“ Denn Bestandteil des Volksbegehrens ist ein Gesetzesentwurf, nach dem ab dem Jahr 2021 Pflanzenschutzmittel in allen Schutzgebieten des Landes verboten werden sollen. Das würde 30 Prozent der Landesfläche betreffen. Bis zum Jahr 2030 sollen weitere 20 Prozent unter dieses Verbot fallen. Damit müsste man die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche ohne Pflanzenschutzmittel bewirtschaften. Nach den Worten von Hauk wären davon wahrscheinlich 80 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe betroffen, ein Drittel davon wäre in ihrer Existenz bedroht. „Bio- und konventionelle Landwirtschaft waren sich einig, dass das nicht sinnvoll ist“, sagte Hauk. Die Frist für das Volksbegehren endet am 23. März 2020. Bis dahin müssen die Initiatoren, die von Naturschutzverbänden unterstützt werden, 770 000 Unterschriften sammeln.

Mehrere Gründe

Für Hauk stellte sich die Frage, wie man Initiatoren und Unterstützer von ihrem Vorhaben würde abbringen können. Denn nicht die Landwirte allein seien die Verursacher des Insektensterbens. Dazu trüge auch die Zersiedelung der Landschaft bei sowie Windräder. Ziel der Landesregierung war es, mit dem Eckpunktepapier eine ambitionierte Pflanzenschutzstrategie vorzulegen, mit der dem einzelnen Landwirt nichts vorgeschrieben wird.

So verspreche man in dem Papier, den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln bis zum Jahr 2030 um 40 bis 50 Prozent zu reduzieren. Innerhalb von Schutzgebieten soll integrierter Pflanzenschutz zur Pflicht werden. Außerdem will man den Anteil ökologischen Landbaus bis zum Jahr 2030 auf 30 bis 40 Prozent erhöhen, wenn die Nachfrage nach Bio-Produkten dies rechtfertige. Während „Pro Biene“ den Totalschutz von Streuobstwiesen verlange, enthalte das Eckpunktepapier die Möglichkeit, Streuobstwiesen zu beseitigen, allerdings nur mit Genehmigung und wenn man eine Ersatzfläche anlege. Generell verpflichte sich das Land in dem Papier dazu, Streuobstwiesen zu pflegen.

„Artenschutz geht uns alle an!“, betonte Hauk. Man müsse auch Schotter in Vorgärten verbieten, die Kommunen verpflichten, Blühflächen anzulegen, und wegen Lichtverschmutzung das Anstrahlen öffentlicher Gebäude auf die Zeit von 6 bis 23 Uhr begrenzen. „Wir müssen den Fokus weg von den Landwirten hin auf alle Bürgern richten“, forderte der Minister. Derzeit sammeln die Unterstützer des Volksbegehrens aktiv keine Unterschriften. Bis Mitte Dezember soll die Landesregierung einen Rohentwurf eines Gesetzes vorlegen. Dieser wird auf dem Eckpunktepapier beruhen.

Hauk betonte, dass der Gesetzesentwurf von „Pro Biene“ nicht veränderbar sei. Sollte das Volksbegehren gelingen, könnte der Landtag es annehmen oder ablehnen, aber nicht modifizieren. „Ich bin überzeugt davon, dass das Eckpunktepapier der richtige Weg ist“, sagte Hauk. „Es geht darum, Schaden von der Landwirtschaft abzuwenden.“ Generell empfiehlt der Minister den Landwirten eine „Vorwärtsstrategie“. Man solle moderne Technik einsetzen und innovativ sein bei Ackerbau und Züchtung.

In der anschließenden Diskussion ging es um die Entbürokratisierung der Landwirtschaft und um die Entfremdung des Bürgers von der Arbeit der Bauern. Die Kenntnisse über die natürlichen Abläufe gingen in der Bevölkerung immer mehr verloren. Früher sei der Bauer der erste Experte für die Landwirtschaft gewesen. Inzwischen glaube man dem Landwirt nicht mehr. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde kritisiert. Dieser habe „Populismus gegen Pflanzenschutz“ betrieben. Man zeigte kein Verständnis für Tierschützer, die bei Landwirten einbrechen und später straffrei bleiben.

Außerdem äußerte man die Vermutung, dass auch Mobilfunkmasten zum Insektensterben beitrügen. Glyphosat sollte für Privatleute verboten werden oder nur mit einem entsprechenden Sachkundenachweis verwendet werden dürfen. „Ich verstehe die Welt nicht mehr“, sagte ein Landwirt. Der Biber dürfe Weiden fällen, der Bauer werde bestraft, wenn er einen Baum absägt. Die Landwirte forderten, in Kindergärten und Schulen um Verständnis für die Landwirtschaft zu werben. So sollte jedes Kind während seiner Schulzeit mindestens ein Mal einen Bauernhof besuchen, der auf moderne Weise wirtschaftet. Hauk wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man die Mittel für die Aktion „Lernort Bauernhof“ stark erhöht habe. Außerdem wünschten sich die Anwesenden eine höhere Wertschätzung von Lebensmitteln. Dafür müsste man auch den Einzelhandel gewinnen. mb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019