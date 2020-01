Landesehrennadel für Roland Eck

Hettigenbeuern.„Ronald Eck hat diese Auszeichnung wirklich verdient, denn er ist ein echter Aktivposten“, waren sich am vergangenen Wochenende alle einig, als dieser beim Auftritt des Gesangvereins am Sonntag mit der Ehrung überrascht wurde. Bürgermeister Roland Burger zeichnete den langjährigen Sänger und Vereinsfunktionär im Rahmen des Seniorennachmittags im Morretal mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg aus. Er lobte Eck als verdienten Mitbürger, der seit 1974 aktiver Sänger ist und bereits für 45 Jahre aktiver Sänger geehrt wurde. Er war von 1984 bis 1986 Stimmführer, seit 1984 Fahnenbegleiter und Fahnenträger und seit 1986 und somit seit beachtlichen 33 Jahren Schriftführer im Gesangverein.

Transformation mitgestaltet

Eck hat als langjähriges Vorstandsmitglied unzählige Feste und Veranstaltungen organisiert. Mit Günther Müller als früheren Vorsitzenden hat er 27 Jahre lang eng zusammengearbeitet, quasi „Silberhochzeit“ gefeiert. Er hat die Transformation vom reinen Männerchor zum gemischten Chor mitgestaltet. Eck packt stets tatkräftig mit an, lobte auch der Alt-Ortsvorsteher und Ehrenvorsitzender des Gesangvereins Günther Müller, Ideengeber dieser Ehrung. „Eck hat sich in unserem Ort verdient gemacht, er hat die Ehrung mehr als verdient“, hob Müller hervor, verbunden mit der Bitte, er möge der Dorfgemeinschaft und dem Gesangverein noch lang erhalten bleiben.

Der Bürgermeister erinnerte auch daran, dass sich Eck von 2004 bis 2014 als Ortschaftsrat für die Allgemeinheit einbrachte. Seit der Gründung des Heimat- und Verkehrsvereins ist Eck als Beisitzer im Vorstand des Heimatvereins aktiv. Insbesondere bei der 700-Jahr-Feier half er tatkräftig mit. Auch beim Sportverein war Eck früher aktiv, schnürte hier die Kickschuhe für die Fußballmannschaft in Hettigenbeuern. Eck ist Freund und Förderer der örtlichen Vereine, ihm liegt die Pflege des gemeinschaftlichen Lebens im Morretal am Herzen, der gemeinschaftliche Zusammenhalt ist einer seiner Verdienst. Auch Ortsvorsteher Norbert Meixner und Pfarrer Balbach würdigten die Verdienste von Ronald Eck und beglückwünschten ihn zur besonderen Auszeichnung.

Beim Seniorennachmittag ging es schließlich um die Begegnungen untereinander und den Austausch. Darüber hinaus gab es Informationen von der Initiative „Heddebör unser Ort“ über den geplanten Ehrenamtlichen Fahrdienst und die Alltagshilfe. Der Nachmittag wurde vom gemischten Chor des Gesangvereins „Harmonie“ unter Leitung von Dirigent Dr. Michael Stumpf musikalisch umrahmt. Im Service und bei den Vorbereitungen halfen neben den Ortschaftsräten und Vereinsvertretern auch die „Heddebörmer Ministranten“ mit.

60 Jahre oder älter

Ortsvorsteher Norbert Meixner hob den Seniorennachmittag als festen Bestandteil im örtlichen Jahreslauf hervor. Von den rund 520 Einwohnern in Hettigenbeuern sind über 150 Einwohner 60 Jahre und älter. 36 Einwohner haben das Alter von 80 Jahren erreicht oder schon überschritten. Der Ortsvorsteher ermunterte die Chance des Seniorennachmittags zu nutzen, um noch stärker als bisher am dörflichen Leben teilzunehmen. Er dankte allen Einwohnern für das gute Miteinander. „Nutzen sie den Nachmittag für gute Gespräche und Begegnungen“, wünschte er. Der Ortsvorsteher dankte allen Helfern. Der Initiativgruppe „Heddebör unser Ort“ dankte er, da sie sich in diesem Jahr für die Fahrdienste der mobilitätseingeschränkten Personen zum Seniorennachmittag bereitgestellt haben. „Sie stehen heute im Mittelpunkt“, grüßte Gisela Schwing die Senioren seitens des Gemeindeteams der Pfarrgemeinde. Sie wünschte einen schönen Nachmittag und hielt Rückblick auf das kirchliche Leben im vergangenen Jahr. Sie zog Bilanz auf die Aktivitäten und dankte allen Unterstützern der kirchlichen Gemeinde.

Angebote annehmen

„In Hettigenbeuern läuft es rund“, hob Bürgermeister Roland Burger die intakte Dorfgemeinschaft sowie das lebendige Vereinsleben hervor und ging auf die Chancen des Zukunftsdialogs ein. Er ermunterte die Senioren, die sich bietenden Angebote anzunehmen. Pfarrer Balbach ging auf die bevorstehenden Änderungen in der Kirche und die im März bevorstehenden Pfarrgemeinderatswahlen ein. Er gab dann einen spirituellen Impuls zum neuen Jahr und beleuchtete die täglich geschenkte Lebenszeit. Stefan Peterhänsel zeigte während der Veranstaltung Fotos von der 700-Jahr-Feier des Stadtteils im Jahr 2006.

Horst Kettern-Kohler stellte von der Initiative „Heddebör unser Ort“ den geplanten ehrenamtlichen Fahrdienst und das vorgesehene Angebot der Alltagshilfe vor. Er hielt kurz Rückblick auf die bisherigen Aktivitäten der Initiative wie Bürgerumfrage, Zukunftsdialog und die Zukunftsschmiede. Dann ging er auf mögliche Umsetzungen und angedachte Projekte wie die Einrichtung eines Dorftreffs ein.

Unbürokratische Hilfe

Zum Fahrdienst und zur Alltagshilfe wurde im Rahmen des Seniorennachmittags ein Flyer mit entsprechenden Informationen an die Senioren verteilt. Es soll hier den Einwohnern unbürokratische Hilfe angeboten werden, damit sie sich möglichst lange ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität erhalten können. Es ist die Übernahme von Fahrten durch ehrenamtliche Fahrer aus Hettigenbeuern geplant.

Auch der Aufbau einer Helferliste für das Angebot einer Alltagshilfe, die bei kleineren Hilfeleistungen gerufen werden kann, ist geplant. Gesucht werden hierfür Unterstützer, die sich beispielsweise als Fahrer oder Helfer für die Alltagshilfe listen lassen. hes

