Lambachpumpe rettete Wasserversorgung

Hettigenbeuern.Das Angebot des Heimatvereins Hettigenbeuern zum Besuch des Kräutergartens und der historischen „Lambachpumpe“ in Hornbach wurde gut angenommen. Die Gruppe wurde vom Ortsvorsteher Wolfgang Stich im Kräutergarten begrüßt. Dieser gab einen kurzen, aber informativen Überblick über die Geschichte des Odenwald-Höhenortes, der vor fünf Jahren sein 675-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest feierte.

Damals wurde auch der heutige Kräutergarten – zunächst als Blumengarten – angelegt. Die Anlage spiegelt die Fläche der Stadt Walldürn wider. Die einzelnen Ortsteile sind durch Schilder und Kräuterbeete repräsentiert, der Abstand zwischen den Schildern in Metern entspricht den tatsächlichen Entfernungen zwischen den Ortsteilen in Kilometern. Mit viel Liebe zum Detail haben ehrenamtliche Kräfte unter Federführung des Ortsvorstehers eine kleine Oase der Ruhe geschaffen.

Zum Nachdenken anregen

Dazu gibt es besondere Stationen, die zum Innehalten und zur Besinnung einladen. So gibt es die Stationen „Wurzeln“ und „Heimat“. „Wer seine Wurzeln kennt, kennt seine Heimat“, betonte der Ortsvorsteher. Weitere Stationen, die ebenfalls zum Nachdenken anregen, heißen „Zeit“ und „Grenze“. Zum Garten gehört auch die Muttergottes-Grotte, die schon 1956 durch Einwohner erbaut wurde. Der Weg durch die Anlage hat Symbolcharakter: Er verbindet nämlich die Kirche mit der Grotte und dem Garten und endet am Friedhof.

Funktion erklärt

Nach dem Aufenthalt im Kräutergarten-Areal begab sich die Gruppe zum Pumpenhaus in der Hornbacher Senke. Dort führte Julian Bauer aus Rippberg in die Problematik der Wasserversorgung der Höhenorte ein. Er erwies sich als ausgesprochener Experte zum Thema Wasserversorgung und zur Funktionsweise der Pumpe. Während in den steil eingeschnittenen Bachtälern zu Füßen der Orte genug Wasser war, mangelte es auf den Höhen an nutzbaren Quellen.

Steigende Bevölkerungszahl und zunehmende Tierhaltung stellten die Wasserversorgung zunehmend in Frage. Mit komplizierten Pumpsystemen ging man dazu über, das Wasser aus den Tälern in die Höhe zu pumpen. Schon im Jahre 1900 wurde im Falle von Hornbach eine 4700 Meter lange Wasserleitung vom Mobrunnen im Walldürner Tal ins Hornbacher Tal gebaut. Im dort errichteten Pumpenhaus wurde mittels wasserbetriebenen Pumpen das Wasser in einen Hochbehälter gepumpt.

Kolben erhöhen den Druck

1924 wurde im Pumpenhaus eine leistungsstärkere Lambachpumpe eingebaut. Das Lambachpumpensystem wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Gottlieb Lambach entwickelt. Das Trinkwasser kommt dabei ohne Strom oder Benzin auf das Hochplateau. Lambachpumpen funktionieren als sogenannte Druckübersetzer beziehungsweise Druckwandler. Das Prinzip ist einfach, aber genial: Man nutzt den Wasserdruck des von der Rohrleitung zugeführten Wassers. Über ein gekoppeltes System von zwei Kolben mit unterschiedlichem Durchmesser erreicht man eine Erhöhung des Wasserdrucks, der dann ausreicht, das Wasser in den Hochbehälter zu drücken. 1973 wurde Hornbach an die Bodenseewasserversorgung angeschlossen.

Die Lambachpumpe fiel zunächst in den Dornröschenschlaf, wurde aber 1994/95 wieder „wachgeküsst“ und restauriert. Seither dient sie als Notwasserversorgung.

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich Manfred Lauer als Vorsitzender des Heimatvereins bei Wolfgang Stich und Julian Bauer für den informativen und interessanten Nachmittag mit einem kleinen Präsent.

